’ரஜினியால் 40 வருட நண்பர்கள் ஒன்று கூடுகிறோம்’ - ’ஜெயிலர் 2’ கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர் நெகிழ்ச்சி
கரூரில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் முதல் காட்சிக்கு ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், பாலாபிஷேகம் செய்து உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
Published : October 15, 2026 at 1:38 PM IST
கரூர்: பள்ளி, கல்லூரிகளில் படித்த நண்பர்கள், கடந்த 40 ஆண்டு காலமாக ரஜினியின் திரைப்படம் வெளியாகும் போது தான் ஒன்று கூடுகிறோம் என கரூர் ரஜினி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகி கீதம் ரவி கூறினார்.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. ஜெயிலர் 2 படத்தின் அறிவிப்பு கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியானது. அப்போது முதல் இந்த படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.
முதல் பாகத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோர் நடித்து வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், இந்த படத்தில் யார் நடிக்கப் போகிறார் என்பதை படக்குழு ரகசியமாக வைத்திருந்தது. இதனால் ரசிகர்கள் படம் பார்க்க பெரும் ஆவலாக இருந்தனர். அதன்படி ஜெயிலர் 2 முன்பதிவு தொடங்கியது முதல் ரசிகர்கள் ஆர்ர்வத்துடன் டிக்கெட் எடுத்தனர். இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் திரையரங்குகள் விழாக்கோலம் பூண்டது.
அந்த வகையில், கரூரில் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் நான்கு திரையரங்குகளில் வெளியானதை முன்னிட்டு ரஜினி ரசிகர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்து, பட்டாசுகள் வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றத்தின் சார்பில், திரைப்படம் பார்க்க வந்த ரசிகர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் மதிய உணவாக பிரியாணி நிர்வாகி கீதம் ரவி ஏற்பாடு செய்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய ரஜினி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகி கீதம் ரவி, ”தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் ரஜினிகாந்த் 75 வயதுக்கு மேல், தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார். அவர், நீண்ட காலம் நீடுழி வாழ வேண்டும். தொடர்ந்து நடித்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை மகிழ்விக்க வேண்டும். கடந்த 40 ஆண்டு காலமாக பள்ளி, கல்லூரிகளில் படித்த நண்பர்கள், ரஜினியின் திரைப்படம் வெளியாகும் போது தான் ஒன்று கூடுகிறோம்.
இந்த மகிழ்ச்சியான நாளை ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் வெளியாகும் போது, திருவிழா போல கொண்டாட மகிழ்கிறோம். நண்பர்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு, இன்று ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது” என தெரிவித்தார்.