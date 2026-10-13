76 வயதிலும் கதாநாயகன் - ரஜினிகாந்த் வெற்றியின் ரகசியம் என்ன?
திரையுலகில் நீண்ட காலம் பயணிப்பது, தொடர்ந்து முன்னணி நடிகராகத் திகழ்வது என்பது அனைத்து நடிகர்களுக்கும் சாத்தியமான ஒன்றல்ல. ஆனால், ரஜினிகாந்த் தனது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ரசிகர்களின் ஆதரவால் அந்த சாதனையை செய்து வருகிறார்.
Published : October 13, 2026 at 10:26 PM IST
-By ஐயப்பமூர்த்தி
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது தன்னுடைய 76 வயதில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவர் இன்றளவும் உச்சநட்சத்திரமாகவும், கதாநாயகனாகவும் நடித்துக் கொண்டிருப்பது திரையுலகின் அதிசயங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. அவரின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதன் வாயிலாக வயது என்பது வெறும் எண் மட்டுமே என்பதை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நிரூபித்துள்ளார்.
பஸ் கண்டக்டரிலிருந்து தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரம்
சாதாரண பேருந்து நடத்துநராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ரஜினிகாந்த், தனது கடின உழைப்பு மற்றும் தனித்துவமான நடிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தியத் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக உயர்ந்துள்ளார்.
1975ஆம் ஆண்டு வெளியான 'அபூர்வ ராகங்கள்' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான ரஜினிகாந்த், ஆரம்பகாலத்தில் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து தனது திறமையை வெளிப்படுத்தினார். குறிப்பாக வில்லன், குணச்சித்திர வேடம் எனப் பல்வேறு பரிமாணங்களில் நடித்து, பின்னர் கதாநாயகனாக உயர்ந்து தனக்கெனத் தனிப்பெரும் ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை அவர் உருவாக்கினார்.
ரஜினியின் அடையாளம்
ஸ்டைலான நடை, தனித்துவமான வசன உச்சரிப்பு, வேகமான உடல் மொழி மற்றும் திரையில் அவர் வெளிப்படுத்தும் ஆளுமை ஆகியவை அவரை மற்ற நடிகர்களிடமிருந்து தனித்துக் காட்டுகின்றன.
அந்த வகையில் முள்ளும் மலரும், ஆறிலிருந்து அறுபது வரை, முரட்டுக்காளை, தில்லு முல்லு, போக்கிரி ராஜா, படிக்காதவன், மனிதன், தர்மத்தின் தலைவன், ராஜாதி ராஜா, பணக்காரன், தளபதி, அண்ணாமலை, மன்னன், எஜமான், உழைப்பாளி, வீரா, பாட்ஷா, முத்து, அருணாச்சலம், படையப்பா, சந்திரமுகி, சிவாஜி, எந்திரன், கோச்சடையான், கபாலி, காலா, எந்திரன் 2.0, பேட்ட, ஜெயிலர், வேட்டையன் மற்றும் கூலி உள்ளிட்டவை ரஜினியின் அசாத்திய நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்திய திரைப்படங்களாக அறியப்படுகின்றன.
முத்துவேல் பாண்டியன் வெற்றி
குறிப்பாக, ஜெயிலர் திரைப்படத்தின் வெற்றி, ரஜினிகாந்தின் நட்சத்திர அந்தஸ்து பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் வலுவாக இருப்பதை மீண்டும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது. இளம் தலைமுறை நடிகர்கள் பலர் திரையுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் சூழலிலும், தனது தனித்துவமான திரை ஆளுமையால் இன்றளவும் ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறார்.
ரஜினிகாந்த், தன்னுடை ரசிகர்களை மகிழ்விக்கின்ற வகையிலான கதைகளுக்கு தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் வழங்கி வருகிறார். அந்த வகையில் உருவாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் நாளை மறுநாள் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த படத்தில் அவர் ஏதோ கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கவில்லை, இவரே கதாநாயகனாக இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதன் வாயிலாக அரை நூற்றாண்டுகளாக கதாநாயகனாக நடிக்கும் நடிகர் என்கிற அந்தஸ்தையும் அவர் பெற்றிருக்கிறார்.
நடிகர் ரஜினியின் வெற்றிக்கு இதுதான் காரணமா?
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் உருவான 'லிங்கா' திரைப்பட விழா மேடையில் அவர் தெரிவித்த கருத்துகளானது, "60 வயதைக் கடந்த பிறகு கதாநாயகிகளுடன் டூயட் பாடல்களில் நடிப்பது சவாலாக இருந்தது. மேலும், ஒரு கலைஞருக்குக் கடவுள் தண்டனை கொடுக்க நினைத்தால், 60 வயதுக்குப் பிறகு டூயட் பாட வைப்பார்" என நகைச்சுவையாகக் கூறினார்.
தொடர்ந்து, வயதிற்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவர் நடிக்க ஆரம்பித்தார். இந்த நேரத்தில்தான் கபாலி திரைப்படத்தின் கதையை இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் கூற, அதை ஏற்று ரஜினிகாந்த் நடித்தார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று, ஓரளவிற்கு நல்ல வசூலை பெற்றது.
'காலா' திரைப்பட மேடையில் உண்மையை உடைத்த ரஜினி
2018 ஆம் ஆண்டு 'காலா' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், "எனக்கு 65 வயதாகிறது, என் மகள்களின் வயதுள்ள கதாநாயகிகளுடன் காதல் காட்சிகளில் நடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்" என்ற கருத்தையும் வெளிப்படுத்தினார். மேலும், "எனது வயதுக்குப் பொருத்தமான கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க போகிறேன்" என்றும் அவர் வெளிப்படையாக கூறினார்.
காலாவிற்கு பிறகு ரஜினியின் திரை வாழ்க்கை
இயக்குநர் ஷங்கரின் 'எந்திரன் 2.0' திரைப்படத்தில் பேராசிரியர் கதாபாத்திரம், இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜின் 'பேட்ட' திரைப்படத்தில் கல்லூரி வார்டன், இயக்குநர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் 'தர்பார்' படத்தில் காவல்துறை உயர் அதிகாரி,
இயக்குநர் சிறுத்தை சிவாவின் 'அண்ணாத்த' படத்தில் மூத்த அண்ணன், இயக்குநர் நெல்சன் திலிப் குமாரின் 'ஜெயிலர்' திரைப்படத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஜெயிலர், இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் 'லால் சலாம்' திரைப்படத்தில் ஊரிலேயே செல்வாக்குமிக்க, வயதில் மூத்தவர் ரோலில் நடித்தார்.
இதுதவிர, இயக்குநர் ஞானவேலின் 'வேட்டையன்' திரைப்படத்தில் காவல்துறை உயரதிகாரி, இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜின் 'கூலி' திரைப்படத்தில் முன்னாள் தங்கக் கடத்தல்காரர் என வயதிற்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்து அவர் நடித்து வருகிறார்.
படையப்பா திரைப்பட வசனம்
'வயதானாலும் உங்களுடைய அழகும், ஸ்டைலும் குறையவே இல்லை' என்பதை போல நிஜ வாழ்க்கையிலும் மெய்ப்பித்திருக்கிறார் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இன்றைய தலைமுறை ரசிகர்களும் அவரது பழைய திரைப்படங்களை ரசிப்பதுடன், புதிய படங்களையும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
திரையுலகில் நீண்ட காலம் பயணிப்பது மட்டுமின்றி, தொடர்ந்து முன்னணி நடிகராகத் திகழ்வது என்பது அனைத்து நடிகர்களுக்கும் சாத்தியமான ஒன்றல்ல. ஆனால், ரஜினிகாந்த் தனது அர்ப்பணிப்பு, அனுபவம் மற்றும் ரசிகர்களின் ஆதரவால் அந்தச் சாதனையை தொடர்ச்சியாக தக்க வைத்து வருகிறார்.
இளம் தலைமுறை நடிகர்களுக்கு முன்னுதாரணம்
நடிகர் ரஜினியின் நடிப்புப் பயணம், இளம் கலைஞர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. 76 வயதிலும் கதாநாயகனாக நடித்து வரும் ரஜினிகாந்த், தமிழ் சினிமாவின் அடையாளமாகத் தொடர்ந்து திகழ்ந்து வருகிறார். தலைமுறைகள் மாறினாலும் அவரது புகழும், ரசிகர்களின் அன்பும் குறையாமல் இருப்பதே அவரது திரைப்பயணத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.