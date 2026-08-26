கமல்ஹாசன் உடன் நடிக்கும் திரைப்படம் எப்போது தொடங்கும்? நடிகர் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த அப்டேட்
இதற்கிடையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சி எப்படி உள்ளது என கேட்டதற்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நன்றி தெரிவித்துவிட்டு, பதிலளிக்காமல் சென்றார்.
Published : August 26, 2026 at 9:36 AM IST
சென்னை: இன்பன் உதயநிதி தயாரிப்பில் கமல்ஹாசனுடன் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்த தகவலை நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.
ஹைதராபாத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், விமான நிலையத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது, “’ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பு முடிந்துவிட்டது. ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற ’தர்மன்’ படப்பிடிப்பில் பங்கேற்று விட்டு வருகிறேன். ’தர்மன்’ படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கிறார்” என்றார்.
தொடர்ந்து கமல்ஹாசனுடன் நடிக்கும் படத்தின் நிலை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது, “ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் தயாரிக்கும் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்குகிறது. அதில் இருவரும் இணைந்து நடிக்க இருக்கிறோம்” என நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.
பின்னர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்-யின் 100 நாள் ஆட்சி எப்படி உள்ளது என கேட்டதற்கு, ’நன்றி நன்றி’ என தெரிவித்து விட்டு சென்றார்.
எதிர்வரும் ஜெயிலர் 2
நெல்சன் தீலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விநாயகன், ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ’ஜெயிலர்’ படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு அப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வெளியாவதால் மாபெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த படத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஹிருதிக் ரோஷன் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அனிருத் இசையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் முதல் சிங்கிள் ‘அல்ல போலேலோ’ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் வெளியான நிலையில், இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
வரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் வாரம் ’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அடுத்ததாக ரஜினிகாந்த் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.
மேலும் இந்த படத்தில் சிம்ரன், ராஷி கண்ணா, ஸ்ரேயா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகின்றனர். நடிகை ஸ்ரேயா ’சிவாஜி’ படத்திற்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனை உறுதி செய்யும் வகையில் அவர் நேற்று தனது சமூக இணையதளத்தில் ரஜினிகாந்துடன் எடுத்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.