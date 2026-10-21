உறவினர்களாகும் ரஜினிகாந்த், மு.க.ஸ்டாலின் - எப்படி தெரியுமா?
இசையமைப்பாளர் அனிருத், காவ்யா மாறன் ஆகியோது திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வரும் நவம்பர் 21-ஆம் தேதி சென்னையில் பிரமாண்டமான முறையில் நடைபெறுகிறது.
Published : October 21, 2026 at 12:42 PM IST
சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் சமீபத்தில் வைரலாகி வருவது இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர், சன் குழும தலைவர் கலாநிதி மாறன் மகள் காவ்யா மாறன் திருமணம் தான்.
கடந்த சில வருடங்களாக இருவரும் காதலித்து வருவதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்பட்ட நிலையில், சமீபத்தில் அவர்களது குடும்பத்தினர் இதை உறுதி செய்தனர். இருவரது திருமணம் வரும் நவம்பர் மாதம் 11-ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், திருமண வரவேற்பு நவம்பர் 21-ஆம் தேதி சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெறுகிறது.
இந்த திருமண வரவேற்பிற்கு பிரதமர் மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பிரபல நடிகர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ராக் ஸ்டார் அனிருத் மற்றும் காவ்யா மாறனுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர். இவர்களது திருமணம் குறித்த மீம்ஸ்களால் சமூக வலைதளத்தில் களைகட்டிய நிலையில், தற்போது மேலும் ஒரு சுவாரசிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அனிருத் - ரஜினிகாந்த் உறவுமுறை
பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் சென்னை லயோலா கல்லூரியில் பி.காம் படித்துள்ளார். சிறு வயது முதலே இசை மீது ஆர்வம் கொண்டிந்த அனிருத், லண்டன் ட்ரினிடி மியூசிக் கல்லூரியில் பயின்றார். தொடர்ந்து சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் துறையில் டிப்ளமோ படித்தார்.
இவரது திறமையை கண்டறிந்த நடிகர் தனுஷ், 3 திரைப்படம் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகப்படுத்தினார். தொடர்ந்து எதிர் நீச்சல், வணக்கம் சென்னை, கத்தி, வேலையில்லா பட்டதாரி, மாரி என வரிசையாக ஹிட் ஆல்பம் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். அனிருத்தின் தந்தை நடிகர் ரவி ராகவேந்திரா, லதா ரஜினிகாந்தின் சகோதரர் ஆவார். அந்த வகையில் அனிருத்திற்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் மாமா முறை உறவு ஆவார்.
மேலும் அனிருத் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகர் ஆவார். மேலும் ரஜினிகாந்த் நடித்த பேட்ட, தர்பார், ஜெயிலர், வேட்டையன் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு ஹிட் பாடல்களை கொடுத்த அனிருத், தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக உருவெடுத்தார்.
மு.க.ஸ்டாலினின் பேத்தி காவ்யா மாறன்
கலாநிதி மாறன் மகள் காவ்யா மாறன் சன் டிவி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர்களில் ஒருவராகவும், ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வரும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இணை உரிமையாளராகவும் இருந்து வருகிறார். சென்னையில் உள்ள பிரபல தனியார் கல்லூரியில் பி.காம் படித்த காவ்யா மாறன், அதன்பின்னர் லண்டனில் எம்பிஏ படிப்பை முடித்துள்ளார்.
Iplowners.com.in இணையதளத்தின் தரவுகளின்படி, காவ்யா மாறன் இணை உரிமையாளராக உள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் மொத்த மதிப்பு ரூ.17,500 முதல் ரூ.18,400 கோடி ரூபாய் அளவில் உள்ளது. மேலும் காவ்யா மாறன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரசொலி மாறனின் பேத்தி ஆவார். முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் அக்கா சண்முகசுந்தரியின் மகன் முரசொலி மாறன் ஆவார். எனவே காவ்யா மாறன் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பேத்தி முறை ஆவார்.
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எனவே அனிருத், காவ்யா மாறன் திருமணம் மூலம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருவரும் குடும்ப உறவினர்களாக மாறுகின்றனர்.