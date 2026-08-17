ஆட்சியில் பங்கு என்பதை போராடி சாதித்தவர் திருமாவளவன் - நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து
மானுட சமத்துவத்தை அரசியல் சித்தாந்தமாகக் கொண்டு களமாடும் என் உடன் பிறவாச் சகோதரர் திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என நடிகர் கமல்ஹாசன் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : August 17, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: ஆட்சியில் பங்கு என்பதை போராடி சாதித்தவர் என திருமாவளவனுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “தனது 28 வது வயதில் கட்சி ஆரம்பித்து, 36 ஆண்டுகள் கட்சியை கட்டி காப்பாற்றி தன்னுடைய கொள்கையும், சித்தாந்தத்தையும் விட்டுக் கொடுக்காமல், ஒரு தொண்டனையும் இழக்காமல் ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு வேண்டும் என்று ஓயாமல் போராடி அதையும் சாதித்தவர் என்னுடைய அருமை நண்பர் தொல் திருமாவளவன்.
அந்த வகையில் 65-வது வயதில் நுழையும் இந்தத் தருணத்தில் அவர் பெரும், புகழும் பெற்று, நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருந்து, மக்கள் சேவை செய்ய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். அவர்களுக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
அதே போல், நடிகரும், மாநிலங்களவை எம்.பியுமான கமல்ஹாசன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “பிறப்பினால் எவரும் எவருக்கும் தாழ்ந்தவரும் அல்ல, உயர்ந்தவரும் அல்ல எனும் மானுட சமத்துவத்தை அரசியல் சித்தாந்தமாகக் கொண்டு களமாடும் என் உடன் பிறவாச் சகோதரர். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர், திருமாவளவனுக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்து” என தெரிவித்துள்ளார்.
பிறப்பினால் எவரும் எவருக்கும் தாழ்ந்தவரும் அல்ல உயர்ந்தவரும் அல்ல எனும் மானுட சமத்துவத்தை அரசியல் சித்தாந்தமாகக் கொண்டு களமாடும் என் உடன் பிறவாச் சகோதரர், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர், எழுச்சித் தமிழர் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்து.…— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 17, 2026
|இதையும் படிங்க: மகனுக்கு கோயிலில் மொட்டை அடித்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டா வெளியிட்ட பதிவு வைரல்
சிதம்பரம் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவருமான திருமாவளவன் இன்று தனது 65வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.
அதனை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் திருமாவளவன் பிறந்தநாளை அவரது கட்சித் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.