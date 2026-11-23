‘ஃபிரேமை பாருங்க ஜி’ - ஒரே புகைப்படத்தில் ரஜினி, அஜித்குமார், தோனி; களைகட்டிய அனிருத் திருமண வரவேற்பு
அனிருத், காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வில் சிலம்பரசன், நயன்தாரா, சிவகார்த்திகேயன், அட்லீ, லோகேஷ் கனகராஜ் என திரைப் பிரபலங்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
Published : November 23, 2026 at 11:25 AM IST
சென்னை: அனிருத், காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வில் ரஜினிகாந்த், அஜித்குமார், தோனி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர்.
பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத், காவியா மாறன் ஆகியோர் காதலிப்பதாக கடந்த சில மாதங்களாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது. தொடர்ந்து இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இருவரும் கடந்த 12ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். கிரீஸ் நாட்டில் அனிருத், காவியா இருவரும் பிரமாண்டமான முறையில் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
இந்த திருமணத்தை அனிருத், காவியா மாறன் பெற்றோர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்களுடன், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் முன்னின்று நடத்தி வைத்தனர். இந்த திருமணத்தின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானது. தொடர்ந்து அனிருத், காவியா மாறன் முதல் நாள் திருமண வரவேற்பு கடந்த 21ஆம் தேதி சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.
அந்த நிகழ்வில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரள முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் முன்னாள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இந்த நிகழ்வில் முதலமைச்சர் விஜய், மு.க.ஸ்டாலின், மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்த புகைப்படம் பெரியளவில் வைரலானது. மேலும் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் இடம்பெற்றிருந்த புகைப்படங்களும் பெரியளவில் பேசப்பட்டது.
இந்நிலையில் அனிருத், காவியா மாறன் திருமண கொண்டாட்டத்தின் இரண்டாம் நாள் வரவேற்பு நிகழ்வில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அஜித்குமார், சிலம்பரசன், நயன்தாரா, சிவகார்த்திகேயன், அட்லீ, லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட பல திரைப் பிரபலங்களும், பிரபல முன்னாள் இந்திய அனி கேப்டன் தோனி, அஷ்வின், சன்ரைசர்ஸ் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் முத்தையா முரளிதரன், கேன் வில்லியம்சன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
இந்த நிகழ்வில் ரஜினிகாந்த், அஜித்குமார், தோனி ஆகியோர் இணைந்து எடுத்த புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதுபோன்ற ஜாம்பவான்கள் ஒன்று சேர்வது அரிது என்றும், அந்த தருணத்தில் எடுக்கப்படும் புகைப்படங்கள் நூற்றாண்டிற்கு ஒருமுறை தான் அமையும் என்றும் நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
அதேபோல் அஜித்குமார், தோனி எடுத்த புகைப்படத்தை ‘ரெட்ட தல’ என தலைப்பிட்டு நெட்டிசன்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர். மேலும் சிலம்பரசன், நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் இணைந்து எடுத்த புகைப்படமும் இணையத்துல பெரியளவில் பேசப்பட்டு வருகிறது. அதேபோன்று மேலும் பல பிரபலங்களின் புகைப்படங்களும் சமூக இணையதளத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது.