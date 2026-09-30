இன்று 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா: ரஜினிகாந்த் கலந்து கொள்வாரா?

இன்று 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா: ரஜினிகாந்த் கலந்து கொள்வாரா?
இது வழக்கமான இசை வெளியீட்டு விழாவாக இல்லாமல், ஆடியோ லான்ச் நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 4:52 PM IST
- By ஐயப்பமூர்த்தி
சென்னை: ரஜினிகாந்தின்'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, இன்று மாலை (செப்.30) நடைபெறவுள்ளது. எனினும், வழக்கமான ஆடியோ லான்ச் போல இல்லாமல், ஒரு இசை கான்செர்ட் ஆக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் தொடர்பான ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 2023-ஆம் ஆண்டு 'ஜெயிலர்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் நடிகர்கள் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே போல, விஜய் சேதுபதி, ரம்யா கிருஷ்ணன், பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, சந்தானம், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, யோகி பாபு, உள்ளிட்ட பலரும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
ஹிட் அடித்த ஜெயிலர் 2 பாடல்கள்
இதனிடையே, ஜெயிலர் 2 படத்தில் இருந்து ‘அல்ல போலேலோ’, ‘ஒன் மூன் ஒன் சன், ஒன் நேம் ’ ஆகிய பாடல்கள் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றன. இன்று மாலை, இத்திரைப்படத்தில் இருந்து 'பிந்தாஸ்' என்கிற குத்து பாடலும் வெளியாக உள்ளது.
இன்று இசை வெளியீட்டு விழா
ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம், வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது. பட ரிலீஸுக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா செப்டம்பர் 30-ம் தேதி (இன்று) வெளியாகும் என படக்குழு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் மாலை 6 மணிக்கு "JAILER 2 RAVE" என்ற பெயரில் இசை கான்செர்ட்-ஆக இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
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மிஸ் ஆன பிரம்மாண்டம்
இது வழக்கமான இசை வெளியீட்டு விழாவாக இல்லாமல், ஆடியோ லான்ச் நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, ரஜினிகாந்த் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மிக பிரமாண்டமாக இருக்கும். மேலும், ரஜினிகாந்தும் கலந்துகொண்டு பேசுவார் என்பதால் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்காக உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் காத்திருப்பர்.
அதேபோல, ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் என ரசிகர்கள் காத்திருந்த நிலையில், இவ்விழா சிறிய அளவில் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ரஜினிகாந்த் கலந்துகொள்வார் எனக் கூறப்படுகிறது. எனினும், இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
ஜெயிலர் 1: காக்கா-கழுகு சர்ச்சை
வழக்கமாக, தனது இசை வெளியீட்டு விழாக்களில் ரஜினிகாந்தின் பேச்சுகள், அவரது திரைப்படத்தைப் போலவே ரசிகர்கள் மத்தியில் தனி கவனத்தை பெறுவதாக இருக்கும். குறிப்பாக, ஜெயிலர் 1 இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ரஜினிகாந்த், “காக்கா–கழுகு” கதை ஒன்றை கூறினார். அது விஜய்யை (தற்போதைய முதல்வர்) மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு தான் ரஜினிகாந்த் பேசியதாக அப்பொழுது சர்ச்சைகள் எழுந்தன.
இதைத் தொடர்ந்து, விஜய்யை குறிப்பிட்டு அந்தக் கதையை தான் சொல்லவில்லை என ரஜினிகாந்த் விளக்கம் அளிக்கும் அளவுக்கு அந்த விவகாரம் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.