ராஜ பார்வை தொடங்கி மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் வரை - கமல்ஹாசன், சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இணைந்த வித்தியாசமான படங்கள்
கமல்ஹாசன், சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் கூட்டணியானது தெலுங்கில் ‘சோம்மோகடிதி சொக்கோகடிதி’ திரைப்படத்தின் மூலம் தொடங்கியது.
Published : October 4, 2026 at 1:14 PM IST
-By ஐயப்ப மூர்த்தி
சென்னை: பிரபல இயக்குநரான சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் நேற்று (அக்டோபர் 3) இரவு சென்னையில் காலமானார். இந்திய சினிமாவில் ஆகச்சிறந்த இயக்குனராக விளங்கிய இவருடன் உலக நாயகன் இணைந்து பணியாற்றிய திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ்- கமல்ஹாசன் கூட்டணி இந்திய சினிமாவில் இயக்குநர்-நடிகர் இணைப்பின் தனித்துவமான அத்தியாயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருவரும் இணைந்த திரைப்படங்கள் வழக்கமான வணிக சினிமா எல்லைகளைத் தாண்டி பல்வேறு புதிய முயற்சிகளை ரசிகர்களுக்கு வழங்கினர்.
இந்த கூட்டணி உண்மையில் தமிழில் மட்டும் தொடங்கியது அல்ல, தெலுங்கில் உருவான ‘சோம்மோகடிதி சொக்கோகடிதி’ திரைப்படத்தின் மூலம் இருவரது பயணம் தொடங்கியது. அதன் பின்னர் தமிழில் மிக முக்கியமான பல படமாக அமைந்தது.
ராஜ பார்வை
1981-ல் வெளியான ராஜபார்வை திரைப்படம் கமல்ஹாசனின் 100-வது திரைப்படமாக அமைந்ததுடன், பார்வையற்ற வயலின் கலைஞராக அவர் நடித்த வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இயக்கத்தில் உருவான ‘ராஜ பார்வை’, கமல்ஹாசன் வழக்கமான கதாநாயக பிம்பத்தைத் தாண்டி கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்ட நடிப்பை வெளிப்படுத்திய படமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
பேசும் படம் - 1987
இந்திய சினிமாவின் மிகப் பெரிய பரிசோதனைகளில் ஒன்று ‘பேசும் படம்’ ஆகும். ‘பேசும் படம்’ என்ற பெயர் இருந்தாலும், திரைப்படத்தில் வழக்கமான வசனங்கள் இல்லாததே அதன் மிகப்பெரிய சிறப்பு.
இந்த முயற்சி இந்திய திரைப்பட வரலாற்றில் தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றது. காட்சிகள், உடல்மொழி, இசை மற்றும் ஒலியமைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் கதையை நகர்த்தும் பாணியை சிங்கீதம் கையாண்டார்.
அபூர்வ சகோதரர்கள்
கமல்ஹாசன் - சிங்கீதம் கூட்டணியின் மிகப்பெரிய மைல்கற்களில் ஒன்றாக ’அபூர்வ சகோதரர்கள்’ அமைந்தது. 1989-ல் வெளியான இந்த திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசன் அப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார். குறிப்பாக குள்ளமான அப்பு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குவதற்கான மேக்கப், உடல்மொழி மற்றும் நடிப்பு ஆகியவை அப்போது மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப சவாலாக இருந்தன.
படத்தின் கதை, பழிவாங்குதல், குடும்ப உணர்வு, நகைச்சுவை மற்றும் ஆக்ஷன் ஆகியவற்றை ஒரே திரைக்கதையில் இணைத்தது. கமல்ஹாசன் தயாரிப்பிலும் பங்காற்றிய இந்த திரைப்படத்தில் ஜெய்சங்கர், நாகேஷ், கௌதமி, ரூபிணி, மனோரமா, ஸ்ரீவித்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இளையராஜாவின் இசையும் திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. ‘அபூர்வ சகோதரர்கள்’ வெறும் வணிக வெற்றியாக மட்டுமல்லாமல், கமல்ஹாசனின் நடிப்பு திறனுக்கும் சிங்கீதத்தின் இயக்கத் திறனுக்கும் சான்றாக அமைந்தது.
மைக்கேல் மதன காமராஜன்
தமிழ் சினிமாவின் நகைச்சுவை வரலாற்றில் தனி இடம் பிடித்த திரைப்படமாக “மைக்கேல் மதன காமராஜன்’ மாறியது. 1990-ல் வெளியான இப்படத்தில் கமல்ஹாசன் மைக்கேல், மதன், காமேஸ்வரன், ராஜு என நான்கு வேடங்களில் நடித்தார். பிறந்தவுடன் பிரிந்து வெவ்வேறு குடும்பங்களில் வளரும் ஒரே மாதிரியான நான்கு சகோதரர்கள் மீண்டும் ஒன்றாக சந்திப்பதை மையமாகக் கொண்ட கதையாக இது அமைந்தது.
கமல்ஹாசனின் திரைக்கதை, கிரேஸி மோகனின் வசனம், சிங்கீதம் சீனிவாச ராவின் இயக்கம் ஆகியவை இணைந்ததால் திரைப்படத்தின் நகைச்சுவை தனித்துவமான உயரத்தை எட்டியது. குறிப்பாக ‘கத கேளு கத கேளு’ பாடல் மூலம் நான்கு கதாபாத்திரங்களின் பின்னணியையும் பார்வையாளர்களுக்கு சுருக்கமாக எடுத்துச் சென்ற விதம் குறிப்பிடத்தக்கது.
மகளிர் மட்டும்
1994-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மகளிர் மட்டும்’ திரைப்படம் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இயக்கத்தில் உருவான முக்கியமான நகைச்சுவை திரைப்படங்களில் ஒன்றாகும். இப்படத்தில் ரேவதி, ஊர்வசி, ரோகிணி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர்.
அலுவலகத்தில் தங்களது மேலதிகாரியால் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்யப்படும் மூன்று பெண்கள், அந்தப் பிரச்சனைக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதை மையமாகக் கொண்டு கதை நகர்கிறது. பெண் கதாபாத்திரங்களை மையமாக வைத்து நகைச்சுவையையும் சமூகக் கருத்தையும் இணைத்த விதம் அப்போது ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றது.
கமல்ஹாசன் இப்படத்தில் நேரடியாக கதாநாயகனாக நடிக்காமல், சிறப்புத் தோற்றத்தில் தோன்றினார். கிரேஸி மோகன் வசனங்கள் திரைப்படத்தின் நகைச்சுவைத் தன்மைக்கு முக்கிய பலமாக அமைந்தன. ரேவதி, ஊர்வசி, ரோகிணி ஆகியோரின் இயல்பான நடிப்பும், அவர்களுக்கிடையேயான நகைச்சுவைக் காட்சிகளும் படத்தின் முக்கிய சிறப்புகளாக அமைந்தன.
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குறிப்பாக அலுவலகச் சூழலில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை வெறும் சீரியஸ் கதையாக இல்லாமல் நகைச்சுவை வழியாக சொல்ல முயன்றது படத்தின் தனித்துவமாகும். இளையராஜா இசையமைத்த இப்படத்தின் பாடல்களும் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றன. கமல்ஹாசன்–சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் கூட்டணியில் உருவான மற்ற படங்களைப் போலவே, ‘மகளிர் மட்டும்’ திரைப்படத்திலும் வழக்கமான கதைக்களத்தைத் தாண்டி வித்தியாசமான அணுகுமுறை இடம்பெற்றது.
பெண்களின் நட்பு, தன்னம்பிக்கை மற்றும் தங்களுக்கு எதிரான அநீதியை எதிர்கொள்ளும் மனப்பான்மை ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட இப்படம், தமிழ் சினிமாவில் பெண்களை மையப்படுத்திய குறிப்பிடத்தக்க நகைச்சுவைப் படங்களில் ஒன்றாக என்றைக்கும் நினைவு கூறத்தக்கப் படமானது.
காதலா காதலா
1998-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘காதலா காதலா’ திரைப்படம் கமல்ஹாசன் மற்றும் பிரபுதேவா இணைந்து நடித்த நகைச்சுவை கலந்த குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாகும். சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இயக்கிய இப்படத்திற்கு கமல்ஹாசன் திரைக்கதையும் எழுதியிருந்தார். கமல்ஹாசன், பிரபுதேவா ஆகியோர் முறையே பெரியசாமி மற்றும் சுந்தரமூர்த்தி என்ற கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர்.
இருவரும் வேலை இல்லாமல் தவிக்கும் நண்பர்களாக இருந்து, பணக்கார குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களான சௌந்தர்யா மற்றும் ரம்பாவை காதலிப்பதால் ஏற்படும் குழப்பங்களே கதையின் முக்கிய அம்சமாக அமைந்தது. காதல், நட்பு, குடும்ப உறவுகள், தவறான அடையாளம் மற்றும் நகைச்சுவை ஆகியவற்றை ஒன்றாக இணைத்து இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக கமல்ஹாசன்–பிரபுதேவா கூட்டணியின் நகைச்சுவை காட்சிகள் திரைப்படத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்தன. கிரேஸி மோகன் வசனங்களும் படத்தின் நகைச்சுவைத் தன்மையை மேலும் அதிகரித்தன. நாகேஷ், எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். தேவா இசையமைத்த இப்படத்தின் பாடல்களும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றன.
கமல்ஹாசன் மற்றும் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இணைந்த திரைப்படங்களில் ‘காதலா காதலா’ முழுமையான நகைச்சுவை பொழுதுபோக்கு படமாக தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றது. சிக்கலான சூழ்நிலைகளை நகைச்சுவையாக மாற்றும் திரைக்கதை மற்றும் வேகமான காட்சியமைப்பு படத்தின் சிறப்பாக அமைந்தது. வெளியான காலத்தில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படம், இன்றும் கமல்ஹாசனின் நகைச்சுவை திரைப்படங்களில் மிகவும் முக்கியமான படைப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்
2005ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்’ திரைப்படத்தை சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இயக்க, கமல்ஹாசன் கதாநாயகனாக நடித்தார். கமல்ஹாசன், மாதவன், மனிஷா கொய்ராலா, பசுபதி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். ஒரு கடத்தல் சம்பவத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம், அதனைச் சுற்றி ஏற்படும் எதிர்பாராத குழப்பங்களை நகைச்சுவையுடன் எடுத்துச் சென்றது.
கமல்ஹாசனின் நகைச்சுவை நடிப்பும், சிங்கீதம் சீனிவாச ராவின் வித்தியாசமான இயக்க அணுகுமுறையும் படத்தின் முக்கிய பலமாக அமைந்தன. தமிழ் மற்றும் இந்தி என இரு மொழிகளில் உருவான இப்படம், கமல்ஹாசன்–சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் கூட்டணியின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க முயற்சியாக அமைந்தது.