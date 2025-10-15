ETV Bharat / entertainment

டப்பிங் யூனியன் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டி - ராதாரவி அறிவிப்பு!

யூனியனுக்கு போனில் புகார் தெரிவித்தால் அதனை எடுக்க முடியாது. நேரடியாக வந்து கடிதம் கொடுத்தால் தான் புகாரை எடுத்துக் கொள்வோம் என்று ராதா ரவி தெரிவித்தார்.

டப்பிங் யூனியனில் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு
டப்பிங் யூனியனில் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 15, 2025 at 5:04 PM IST

1 Min Read
சென்னை: டப்பிங் யூனியன் தலைவர் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுவேன் என்று அதன் தலைவரும், நடிகருமான ராதாரவி தெரிவித்தார்.

டப்பிங் யூனியனில் உறுப்பினராக இருந்த சங்கீதா, ஷாஜி என்பவர் பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாக புகார் அளித்தார். இது தொடர்பாக சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள டப்பிங் யூனியனில் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது. டப்பிங் யூனியன் தலைவர் ராதாரவி, பொதுச் செயலாளர் கதிரவன் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய ராதா ரவி, "உறுப்பினர் இல்லாதவர்கள் பேட்டிகள் கொடுக்கும் போது தேவையில்லாத பிரச்சனை எழுகிறது. சங்கீதாவை அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கி விட்டோம். யூனியனுக்கு போனில் புகார் தெரிவித்தால் அதனை எடுக்க முடியாது. யூனியனுக்கு நேரடியாக வந்து கடிதம் கொடுத்தால் தான் புகாரை எடுத்துக் கொள்வோம். இந்த முறை தேர்தலில் நிற்க வேண்டாம் என்று நினைத்திருந்தேன். ஆனால், தற்போது முடிவை மாற்றிக் கொண்டேன். அடுத்த முறையும் நான் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் யூனியனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும். கட்டுப்படாதவர்கள் யூனியனை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார்கள்" என கூறினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, பொது செயலாளர் கதிரவன் பேசுகையில், "சங்கீதா கூறி இருப்பது அனைத்தும் பொய். உண்மைக்கு புறம்பானது. கதிரவன் என்னை மிரட்டினார் என்று கூறினார். அதுவும் பொய். சங்கத்தில் இருப்பவர்கள் தவறு செய்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வரும் தேர்தலுக்காக ஒரு குழு, அந்த பெண்ணை வைத்து அரசியல் செய்கின்றனர்.

என் மீது எத்தனை குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கின்றனர். அதற்கான ஆதாரத்தை கொடுக்கச் சொல்லுங்கள். போலீஸிடம் கொடுத்த வீடியோ அனைத்தும் எடிட் செய்யப்பட்டவை. சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆதாரங்கள் அனைத்தும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் விரிவாக நான் அனைத்தையும் ஒரு பிரஸ்மீட் வைத்து கூறுகிறேன்" என்றார்.

இதனிடையே அங்கு வந்த, முன்னாள் டப்பிங் யூனியன் உறுப்பினர் சங்கீதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "ஆதாரம் இல்லாமல் நான் எதற்காக பொய் சொல்ல போகிறேன்? என்னிடம் அனைத்து விதமான ஆதாரமும் இருக்கிறது. வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறேன். சிசிடிவி காட்சிகள் எப்படி இருக்கும்? திருமண வீடியோ போல அனைத்தும் எடிட் செய்யப்பட்டு அவர்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

