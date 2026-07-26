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"என்னை யாரும் தட்டிவிட வேண்டாம்; தயவுச் செய்து தட்டிக் கொடுங்கள்"- நடிகர் தனுஷ்

"இப்போது மற்ற படங்களுக்கு தேசிய விருது ஏன் கிடைக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்புகிறவர்கள், எனக்கு விருது கிடைக்காத அந்த காலகட்டத்தில் ஏன் கேள்வி எழுப்பவில்லை" என்று தனுஷ் கேள்வி எழுப்பினார்.

தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் நடிகர் தனுஷ் பேச்சு
தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் நடிகர் தனுஷ் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 10:12 PM IST

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சென்னை: "வடசென்னை, கர்ணன் போன்ற திரைப்படங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்காதது குறித்து ஏன் என்று அப்போது கேள்வி எழுப்பவில்லை? என்னை யாரும் தட்டிவிட வேண்டாம்; தயவுசெய்து தட்டிக்கொடுங்கள்" என்று நடிகர் தனுஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு 72- வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. அதில், தமிழில் சிறந்த திரைப்பட இயக்குநருக்கான விருது 'ராயன்' படத்திற்கும், சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு விருது 'கேப்டன் மில்லர்' திரைப்படத்திற்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. முதன் முறையாக சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதை 'ராயன்' படத்திற்காக தனுஷ் பெறுகிறார். அதேபோல் சிறந்த நடிகருக்கான விருதையும் அவர் பெறுகிறார். இரண்டு விருதுகளை வென்ற நடிகர் தனுஷுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேபோல், தேசிய திரைப்பட விருதுகள் தேர்வுக் குழு பாரபட்சமாக செயல்படுவதாக விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது.

'ராயன்' படத்திற்கு தேசிய விருது - எழுந்த விமர்சனங்கள்

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜின் 'வாழை', இயக்குநர் வினோத் ராஜின் 'கொட்டுக்காளி', இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் நடித்த 'தங்கலான்', அறிமுக இயக்குநர் பாரி இளவழகன் இயக்கி நடித்து இசைஞானி இசையில் வெளிவந்த 'ஜமா', அறிமுக இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்துவின் 'லப்பர் பந்து', இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் 'விடுதலை 2' போன்ற திரைப்படங்களுக்கு ஏன் விருது அறிவிக்கப்படவில்லை என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

மேற்கண்ட திரைப்படங்கள் தேசிய விருதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவையாக இருந்தும் 'ராயன்' திரைப்படத்திற்கு விருது கிடைத்திருப்பது விருது தேர்வுக் குழுவினரின் பாரபட்சத்தை வெளிப்படையாகக் காட்டுவதாக உள்ளது என திரை விமர்சகர்கள், ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் தங்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.

நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா

இந்நிலையில், நடிகர் தனுஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம் சார்பில் சென்னை மஞ்சங்கரணையில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட நடிகர் தனுஷ், பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். அத்துடன், மாபெரும் இரத்ததான முகாமும் நடைபெற்றது.

விமர்சனத்திற்கு பதிலடி கொடுத்த நடிகர் தனுஷ்

நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், "‎2024- ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படங்களில் 'ராயன்' திரைப்படத்திற்கு விருது வழங்கியிருப்பது தொடர்பாக பலரும் எதிர்வினை ஆற்றுகிறார்கள். இதைப் பொருத்தமட்டில் என்னுடைய திரைப்படத்தைக் காட்டிலும் மற்ற சிறப்பான திரைப்படங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது. இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். 'அது ஒரு கனாக்காலம்' என்ற பாலு மகேந்திராவின் திரைப்படத்தில் நான் நடித்திருந்தேன். அப்பொழுது எனக்கு வயது மிகவும் குறைவும் கூட. அந்த தருணத்தில் அந்த திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என பலரும் கூறினார்கள்; ஆனால் விருது கிடைக்கவில்லை.

அதேபோல், தொடர்ச்சியாக புதுப்பேட்டை, மயக்கம் என்ன, மூன்று, கர்ணன், ராஞ்சனா (அம்பிகாபதி), வடசென்னை போன்ற படங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என பலரும் கூறினார்கள். இருப்பினும் அது கிடைக்கவில்லை. மற்ற படங்களுக்கு இப்போது தேசிய விருது ஏன் கிடைக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்புகிறவர்கள், எனக்கு விருது கிடைக்காத அந்த காலகட்டத்தில் ஏன் கேள்வி எழுப்பவில்லை. அனைத்து சூழல்களும் ஒன்றிணைந்து அமைவதால் தேசிய விருது கிடைக்கிறது. 'ராயன்' திரைப்படத்திற்கான எங்கள் குழுவின் உழைப்பு அளப்பரியது; என்னை யாரும் தட்டிவிட வேண்டாம்; தயவு செய்து தட்டிக் கொடுங்கள்" என்று கூறினார்.

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TAGGED:

நடிகர் தனுஷ்
தேசிய விருது
RAAYAN TAMIL MOVIE
DHANUSH NARPANI MANDRAM
NATIONAL AWARD RAAYAN MOVIE

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