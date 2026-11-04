ரசிகர்களுடன் ‘ஜெயிலர் 2’ படம் பார்த்த புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி
புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி எந்தவித ஆடம்பரமும் இன்றி மக்களுடன் இயல்பாக திரையரங்கிற்கு வந்து படம் பார்த்ததை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
Published : November 4, 2026 at 11:27 AM IST
புதுச்சேரி: சேதராப்பட்டு பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் திரையரங்கில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை கண்டுகளித்தார்.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சமூடு, வித்யா பாலன், மோகன்லால், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. இந்த திரைப்படம், கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி, மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் புதுச்சேரி, சேதராப்பட்டு பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் திரையரங்கில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் திரையிடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி இந்த திரையரங்கிற்கு வருகை தந்து, மக்களுடன் அமர்ந்து ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை கண்டு ரசித்தார்.
அப்போது அங்கிருந்த ரசிகர்கள் தங்களது மொபைல் போன்களில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்தனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது. அதே நேரத்தில், புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி எந்தவித ஆடம்பரமும் இன்றி மக்களுடன் இயல்பாக திரையரங்கிற்கு வந்து படம் பார்த்ததை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
வசூல் வேட்டையில் ஜெயிலர் 2
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்வில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன்னதாக ரஜினிகாந்த் நடித்த 2.0 திரைப்படம், தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக இருந்த நிலையில், அந்த வசூல் சாதனையை ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் முறியடித்துள்ளது.
இதுவரை உலகளவில் ரூ. 810 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து, சாதனை படைத்துள்ளது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ. 200 கோடி வசூலை கடந்து திரையரங்குகளில் ஓடி வருகிறது.
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இந்த திரைப்படம் வெளியாகி 20 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில், சாக்னில்க் இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்திய அளவில் ரூ. 542 கோடி வசூலை கடந்துள்ளது. இந்த வசூல் கணக்கு மேலும் அதிகரித்து ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரூ. 1,000 கோடி வசூலை கடந்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாறு படைக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
இதனிடையே ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வரும் நவம்பர் 12ஆம் தேதி வெளியாகும் என இணையத்தில் தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.