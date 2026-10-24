நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை கைப்பற்றிய சேனல்
'மூக்குத்தி அம்மன்' படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் அறிவிப்பு ரசிகர்களை உற்சாகம் அடையச் செய்துள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: நடிகை நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படத்தின் உரிமத்தை விஜய் டிவி பெற்றுள்ளது.
'மூக்குத்தி அம்மன்' படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் அறிவிப்பு ரசிகர்களை உற்சாகம் அடையச் செய்துள்ளது.
கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
பக்தி, நகைச்சுவை மற்றும் சமூகக் கருத்துகளை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படத்தில், நயன்தாரா அம்மன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது இரண்டாம் பாகமாக ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் நயன்தாராவுடன் கன்னட நடிகர் துனியா விஜய், ரெஜினா கசாண்ட்ரா, ஊர்வசி, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் டாக்டர் ஐசரி கே.கணேஷ் தயாரித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த திரைப்படத்தின் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு உரிமையை விஜய் டிவி கைப்பற்றியுள்ளது. அதேபோல், இப்படத்தின் டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமையை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
திரையரங்குகளில் வெளியான பிறகு இப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படம் 2026 நவம்பர் 6-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இருப்பினும், விஜய் டிவியில் இப்படம் ஒளிபரப்பாகும் தேதி குறித்த அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை.
நயன்தாரா மீண்டும் அம்மன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இப்படம், முதல் பாகத்தைப் போலவே ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறும் என படக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.