பெரிய இயக்குநர்களுக்கு மட்டும் மென்மையான அணுகுமுறை! சென்சார் வாரியம் மீது தயாரிப்பாளர் குற்றச்சாட்டு!

மாரி செல்வராஜ் போன்ற பெரிய இயக்குநர்களிடம் சென்சார் குழுவினர் கடுமையாக நடந்து கொள்வதில்லை என தயாரிப்பாளர் இசக்கி கார்வண்ணன் கூறியுள்ளார்.

ஆட்டி படக்குழுவினர்
ஆட்டி படக்குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 10:10 AM IST

சென்னை: பட்ஜெட்டில் பெரிய திரைப்படம், முன்னணி இயக்குநர் என்றால் தணிக்கை அதிகாரிகள் மென்மையாக நடந்து கொள்கின்றனர். அதுவே பட்ஜெட்டில் சிறிய திரைப்படம், புதிய இயக்குநர் என்றால் கடுமையாக நடந்து கொள்கின்றனர் என தயாரிப்பாளர் இசக்கி கார்வண்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

வரும் 24 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள ’ஆட்டி’ திரைப்படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் கிட்டு, தயாரிப்பாளர் இசக்கி கார்வண்ணன், அயலி வெப் சீரியஸ் மூலம் பிரபலமடைந்த அபிநட்சத்திரா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது அபிநட்சத்திரா பேசுகையில், ”பெண்களின் சுதந்திரம் மற்றும் கல்வி குறித்து இந்த திரைப்படத்தில் பேசி இருக்கிறோம், இதில் நடித்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. திரைப்படத்தின் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சின்னத்திரையில் தற்போது தடம் பதித்து இருக்கிறேன். ஏனெனில் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பினை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.

இயக்குநர் கிட்டு பேசுகையில், “சிறிய பட்ஜெட் திரைப்படங்கள் எடுப்பது மிகவும் சிரமமான ஒன்று. இந்தப் படத்தில் பெண் குலதெய்வங்களை தாண்டி பெண் குழந்தைகளுக்கான கல்வி, வீரம் குறித்து பேசி இருக்கிறோம். அதே போல தணிக்கை சான்றிதழ் பெறுவதில் பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. அதனையும் தாண்டி இந்த திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் பெற்று இருக்கிறோம். இத்திரைப்படத்தை திரையில் வந்து பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அடுத்து இரண்டு மாதங்கள் கழித்து என்னுடைய ’சள்ளியர்கள்’ திரைப்படம் வெளியாகிறது. அந்த படம் முழுக்க, முழுக்க இலங்கை தமிழர்கள் பற்றிய கதை. மேலும் பிரபாகரன் வாழ்க்கையில் இன்னும் மக்கள் தெரிந்து கொள்ளப்படாத, தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய கதையை வெப் சீரிஸ் அல்லது திரைப்படமாக ஏதோ ஒரு வடிவில் நிச்சயம் எடுப்பேன்” என கூறினார்.

தயாரிப்பாளர் இசக்கி கார்வண்ணன் பேசுகையில், “தணிக்கை சான்றிதழ் வாங்குவது தற்போது மிகப்பெரும் சவாலாக உள்ளது. பட்ஜெட்டில் பெரிய திரைப்படம், முன்னணி இயக்குநர் என்றால் தணிக்கை அதிகாரிகள் மென்மையாக நடந்து கொள்கின்றனர். அதுவே பட்ஜெட்டில் சிறிய திரைப்படம், புதிய இயக்குநர் என்றால் கடுமையாக நடந்து கொள்கின்றனர்.

உதாரணமாக மாரி செல்வராஜ் தற்போது எடுத்திருக்கக் கூடிய பைசன் திரைப்படத்தை கூறலாம். அவரை போன்ற இயக்குநரிடம் தணிக்கை குழுவினர் கடுமையாக நடந்து கொள்வதில்லை. இந்த நிலைமை நிச்சயம் மாற வேண்டும். கூடிய விரைவில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஆட்சி அமைந்தவுடன், ’மேதகு பிரபாகரன்’ திரைப்படத்தை மீண்டும் ஒருமுறை எந்த விதமான சமரசம் இன்றி, இலங்கையில் நடந்த உண்மை சம்பவங்களை தத்ரூபமாக வைத்து எடுக்கப்படும்“ என்றார்.

முன்னதாக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு கிட்டு இயக்கத்தில் பிரபாகரனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாக கொண்டு ‘மேதகு’ திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

