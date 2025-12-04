திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஏ.வி.எம் சரவணன் காலமானார்
சரவணனின் உடல் இறுதி மரியாதைக்காக ஏ.வி.எம் ஸ்டூடியோவில் உள்ள 3வது தளத்தில் இன்று காலை 7.30 மணி முதல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 4, 2025 at 8:04 AM IST
சென்னை: புகழ்பெற்ற திரைப்பட தயாரிப்பாளரான ஏ.வி.எம் சரவணன் சென்னையில் இன்று (டிச.4) காலமானார்.
இந்திய சினிமாவின் பழம்பெரும் தயாரிப்பாளரான ஏ.வி.எம் சரவணன் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 86. ஏ.வி.எம் நிறுவனத்தின் கீழ் தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்திய் ஆகிய மொழிகளில் முன்னணி இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்களின் படங்களை தயாரித்துள்ளார். தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது, புதுச்சேரி அரசின் சிகரம் விருது போன்ற உயரிய விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார்.
தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத தயாரிப்பாளராக விளங்கியவர் ஏவிஎம் சரவணன். அவரது இழப்பு தமிழ் சினிமாவிற்கு பேரிழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. நேற்றைய தினம் (டிச.3) தன்னுடைய 86வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய இவர், இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் காலமானார். அவருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள், உறவினர்கள், திரையுலகினர் மற்றும் பொதுமக்கள் இறுதி மரியாதை செலுத்துவதற்காக சரவணனின் பூத உடலானது ஏ.வி.எம் ஸ்டூடியோவில் உள்ள 3வது தளத்தில் இன்று காலை 7.30 மணி முதல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது இறுதி சடங்கானது ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவிற்கு பின்புறம் இருக்கக்கூடிய மயானத்தில் நடைபெறும் என அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.