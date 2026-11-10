பிச்சைக்காரனை போல ‘அப்பா குட்டி’ திரைப்படமும் எனக்கு டிரேட் மார்க்காக அமையும் - விஜய் ஆண்டனி
பிச்சைக்காரன் 3 படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக நடிகர் விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 12:54 PM IST
சென்னை: பிச்சைக்காரன் திரைப்படத்தைப் போல அப்பா குட்டி படமும் எனக்கு ஒரு டிரேட் மார்க்காக அமையும் என நடிகர் விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்தார்.
விஜய் ஆண்டனி புரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி நடத்து உருவாகியுள்ள படம் ‘அப்பா குட்டி’. இத்திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளார். மூர்த்தி இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். மேலும் குழந்தை நட்சத்திரம் லிதன்யா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்த படத்தின் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி, “படத்தின் கதையைக் கேட்டவுடன் நான் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டேன். குறிப்பாக முதல் பாதியைக் கேட்டதுமே, இப்படத்தில் நடிக்க உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டேன்.
மேலும், படத்தின் இரண்டாம் பாதி மற்றும் கிளைமாக்ஸ் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்கள் அனைத்தும் உணர்வுப்பூர்வமாக அமைந்துள்ளன. இயக்குநர் மூர்த்தி பற்றி சொல்ல வேண்டுமெனில், மார்ச் மாதம் தொடங்கப்பட்ட படப்பிடிப்பு, மே மாதத்திலேயே எடிட்டிங் மற்றும் இசைப் பணிகளுடன் நிறைவடைந்தது. குறுகிய காலத்தில் ஒரு படத்தை சிறப்பாக இயக்குநர் மூர்த்தி உருவாக்கியுள்ளது பாராட்டிற்குறியது” என்றார்.
தொடர்ந்து, கதாநாயகி ப்ரீத்தி அஸ்ரானி குறித்து பேசிய விஜய் ஆண்டனி, “கதாநாயகி ப்ரீத்தி அஸ்ரானி தனக்குத் தெரியாத மொழியைக் கற்றுக் கொண்டு அதில் சிறப்பாக வசனங்களைப் பேசியதுடன், கேமராவின் வெவ்வேறு கோணங்களிலும் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். மேலும், இந்த படத்தில் நடித்துள்ள குழந்தை நட்சத்திரம் லிதன்யா, ஏழு வயதிலேயே மிகவும் தொழில்முறையுடன் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் சிறப்பாக நடித்தார். ஒரே காட்சியை மீண்டும் நடிக்கக் கேட்டாலும் அதே உற்சாகத்துடன் நடித்துக் கொடுத்தார்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், அப்பா குட்டி படத்தில் நடித்துள்ள, நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்ட படத்தில் பணியாற்றிய அனைத்து நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கும் தனது நன்றியை விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், பிச்சைக்காரன் திரைப்படம் தனது திரைப்பயணத்தில் மிகப்பெரிய அடையாளத்தை ஏற்படுத்தியது.
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தொடர்ந்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் பிச்சைக்காரன் 3 படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கப்படும் எனவும், தான் அடுத்ததாக மந்திரமூர்த்தி இயக்கத்தில் உருவாகும் திரைப்படத்திலும் நடித்து வருவதாகவும் விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்தார்.
அப்பா குட்டி திரைப்படம் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கையையும் விஜய் ஆண்டனி வெளிப்படுத்தினார். இந்த திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.