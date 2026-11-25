பிரேம்குமார், ஃபகத் ஃபாசில் கூட்டணியில் உருவான ’அசரீரி’ திரைப்படம் - புத்தாண்டு அன்று வெளியீடு
பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் கார்த்தி, அரவிந்த்சாமி இயக்கத்தில் உருவான மெய்யழகன் திரைப்படம் விமர்சனரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
Published : November 25, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: ‘96’ மற்றும் ‘மெய்யழகன்’ திரைப்படங்களின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் பிரேம் குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசில் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘அசரீரி’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் டாக்டர் ஐசரி கே. கணேஷ் தயாரிக்கும் இப்படம், த்ரில்லர் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.
இந்த திரைப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ‘அசரீரி’ என தலைப்பிடப்பட திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 1 ஆம் தேதி 2027 புத்தாண்டு அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ‘96’ திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநர் பிரேம் குமார் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்தார். தொடர்ந்து கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான ‘மெய்யழகன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் தனது தனித்துவமான கதை சொல்லும் பாணியால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
தமிழ் சினிமாவின் ஃபில் குட் இயக்குநராக வலம் வரும் பிரேம்குமார் அடுத்ததாக எந்த விதமான கதையை எடுக்கப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களுக்கு ஏற்பட்டது. தற்போது மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான ஃபஹத் ஃபாசிலுடன் இணைந்து புதிய த்ரில்லர் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
மேலும் வித்தியாசமான கதாபாத்திரத் தேர்வுகள் மற்றும் இயல்பான நடிப்பால் இந்திய அளவில் கவனம் பெற்று வரும் ஃபஹத் ஃபாசில், இந்த திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் கதாநாயகியாக ஷிவதா நடித்துள்ளார். மேலும், சேத்தன், ஹரிஷ் உத்தமன், கருணாகரன், சரண் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
Come closer. We have a word to whisper. #VelsFilmIntlProd32 is ||ı||ı Asareeri ı||ı|| #AsareeriFromJan1 Presented by @IshariKGanesh Produced by @VelsFilmIntl in Association with @Monsoon_Movies Written & Directed by @dirpremkumar96 Starring: #FahadhFaasil Music by #GovindVasantha @kushmithaganesh @Sshivadaoffcl @Chetan_k_a @harishuthaman #Karunakaran @Actorsarann #mahendiranjayaraju @R_Govindaraj @MaheshMathewMMS @subhaskaar @gopiprasannaa @proyuvraaj @kumar_gangappan #UmadeviK @iamKarthikNetha #jenifer_M_A @Valentino_suren @alagiakoothan @phantomfx_india @kav_pandian @thetabsofficial #Asareeri— Vels Film International (@VelsFilmIntl) November 23, 2026
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இந்த திரைப்படத்திற்கு மகேந்திரன் ஜெயராஜு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். கோவிந்தராஜ் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்கிறார். குமார் கங்கப்பன் கலை இயக்கத்தைக் கவனிக்க, மகேஷ் மேத்யூ சண்டைக் காட்சிகளை வடிவமைக்கிறார். இதுவரை பிரேம் குமார் இயக்கத்தில் இலகுவான கதைகளை பார்த்து ரசித்த பார்வையாளர்கள், த்ரில்லர் படத்தை பார்க்க ஆவலாக உள்ளனர்.
பிரேம் குமார் - ஃபஹத் ஃபாசில் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள ‘அசரீரி’ திரைப்படம் புத்தாண்டு வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், படத்தின் தலைப்பு மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.