ஹீரோவாக நடிக்கும் ’மாமன்’ திரைப்பட இயக்குநர் - ’வாரண்ட்’ வெப் சீரியஸ் ஓடிடியில் வெளியீடு

பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் இயக்கிய விலங்கு வெப் சீரியஸ், மாமன் திரைப்படம் ஆகியவை ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

வாரண்ட் வெப் சீரியஸ் போஸ்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 7, 2026 at 3:44 PM IST

சென்னை: பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் நடித்துள்ள ’வாரண்ட்’ வெப் சீரியஸ் வரும் மே 22ஆம் தேதி ஜி5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது

பிரபல இயக்குநர் பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வெப் சீரியஸ்‘ வாரண்ட்’(Warrant). விலங்கு, மாமன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் இந்த வெப் தொடரில் முதல் முறையாக முன்னனி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

‎சிவன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் எஸ் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், புதுமுக இயக்குநர் விக்னேஷ் நடராஜன் இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த தொடருக்கு, சாம் C.S. இசையமைத்துள்ளார். மேலும், பாலாஜி சக்திவேல், கௌசல்யா, காளி வெங்கட், நம்ரிதா MV, அருள் ஜோதி, அருள் தாஸ், சாயா தேவி உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் துணை கதாபாத்திரத்தில் இந்த தொடரில் நடித்துள்ளனர்.

‎‘வாரண்ட்’ தொடர், அன்றாட போலீஸ் வழக்குகளின் கவனிக்கப்படாத உலகம் குறித்தும், அவை மெதுவாக ஆபத்தான நிலைக்கு மாறும் விதத்தையும் காட்டுகிறது. இந்தக் கதை, கோட்டை கருப்புசாமி என்ற போலீஸ் கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்டு நகர்கிறது. அந்த கதாபாத்திரத்தின் அமைதியான அவமானங்களும், பயமும், அவர் சட்டத்தை எவ்வாறு அமல்படுத்துகிறார் என்பதைக் கட்டமைக்கின்றன.

இந்த தொடரின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமாகும் இயக்குநர் பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் கூறுகையில், ‎“கோட்டை கருப்புசாமி என்பது பாராட்டப்பட வேண்டிய ஹீரோ அல்ல. அவர் சிரமமானவர், நெகிழ்வானவர், மேலும் மிகுந்த மனிதத் தன்மை கொண்டவர். அந்த நேர்மை என்னை பயமுறுத்தியது, அதனால் தான் நான் அந்தக் கதாபாத்திரத்தை தேர்வு செய்தேன். ஒரு படைப்பாளியாக, வெளிப்படையான காட்சிகளுக்கு பதிலாக உண்மையை நான் எப்போதும் விரும்புகிறேன்” என்றார்.

வாரண்ட் தொடரில் நடித்த அனுபவம் குறித்து பேசுகையில், ”நான் பொதுவாக கேமராவின் பின்னால் மட்டும் ஆராயும் மனித உணர்வுகளை நேரடியாக எதிர்கொள்ள வைத்தது. ஜி5 தமிழ் இந்தக் கதையை அதன் இயல்பான, நேர்மையான வடிவத்தில் வெளிப்பட இடமளித்தது. பார்வையாளர்கள் கோட்டை கருப்புசாமியின் பயணத்தை வெறும் வெப் சீரியஸாக பார்க்காமல், அதை உணரவும், சிந்திக்கவும் செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன்” என்றார். ‘வாரண்ட்’ வெப் சீரியஸ் வரும் மே 22ஆம் தேதி ஜி5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

பிரசாந்த் பாண்டியராஜன் ஜி.வி பிரகாஷ் குமார் நடித்த ’புரூஸ் லீ’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமானார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் இயக்கத்தில் விமல் நடித்த ‘விலங்கு’ வெப் சீரியஸ் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. பின்னர் பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் இயக்கத்தில் சூரி நடித்த மாமன் திரைப்படமும் வசூல் ரீதியாக வரவேற்பை பெற்றது.

