நீண்ட காத்திருப்பிற்கு பின் வெளியாகும் ’எல்.ஐ.கே’ - ’ஜென் சி’ ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி
பிரதீப் ரங்கநாதன் நாயகனாக நடித்துள்ள ’LIK’ படத்தில் கீர்த்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகி பாபு, கௌரி கிஷன், ஷாரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
Published : March 19, 2026 at 2:19 PM IST
சென்னை: விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நட்சத்திர நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நாயகனாக நடித்துள்ள ’LIK’ (லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி) திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இப்படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் வெளியான "தீமா தீமா", “பட்டும்மா”, மற்றும் “எனக்கென யாருமில்லையே” ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. டீசரும் ரசிகர்களை கவர்ந்த நிலையில், தற்போது வெளியீட்டு அறிவிப்பு, சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ (LIK) திரைப்படம், சயின்ஸ் பிக்ஷன் மற்றும் டைம் ட்ராவல் கலந்த புதுமையான காதல் கதையாக உருவாகியுள்ளது. 2040இல் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கும் நாயகன் பிரதீப் ரங்கநாதன், டேட்டிங் செயலி மூலம் மக்களை கட்டுப்படுத்தும் வில்லன் எஸ்.ஜே.சூர்யாவை எப்படி சமாளிக்கிறார் என்பது மையக்கதையாக இருக்கும் என யூகிக்கப்படுகிறது.
It's going to be a Good Friday ⭐️— Seven Screen Studio (@7screenstudio) March 18, 2026
மேலும் இப்படத்தில் கீர்த்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகி பாபு, கௌரி கிஷன், ஷாரா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் சீமான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். ரவிவர்மன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இப்படத்திற்கு படத்தொகுப்பு பணிகளை பிரதீப் ஈ. ராகவ் மேற்கொண்டுள்ளார். கலை இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பு வடிவமைப்பு பணிகளை டி. முத்துராஜ் மேற்கொண்டுள்ளார்.
இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பங்களை கவரும் பொழுதுபோக்கு படமாக உருவாகி இருக்கும் எல்.ஐ.கே திரைப்படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் சார்பில் எஸ்.எஸ்.லலித்குமார், ரௌடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் நடிகை நயன்தாரா ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பலமுறை அறிவிக்கப்பட்டு தள்ளிப் போன நிலையில், கோடை விடுமுறைக்கு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர்.
இந்நிலையில் எல்.ஐ.கே திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தற்போது வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கும் வெளியீட்டு அறிவிப்பு போஸ்டரைத் தொடர்ந்து, ட்ரெய்லர், ஸ்னீக் பீக் வீடியோ ஆகியவை அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். GenZ தலைமுறை ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த படங்கள் லவ் டுடே, டிராகன், டூட் ஆகிய படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.