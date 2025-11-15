Bihar Election Results 2025

1947ஆம் ஆண்டு நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததை வானொலி அறிவித்த பிரபல நடிகர் யார் தெரியுமா?

நடிகர் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் வருஷம் 16, வறுமையின் நிறம் சிறப்பு, தில்லுமுல்லு, மகாநதி உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நடிகர் பூர்ணம் விஸ்வநாதன்
நடிகர் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் (Prometheans- A Quiz Initiative/ Facebook)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 7:16 AM IST

2 Min Read
சென்னை: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த செய்தியை முதலாவதாக வானொலியில் அறிவித்த பிரபல நடிகர் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

பூர்ணம் விஸ்வநாதன் தமிழ்நாட்டில் நாடக மற்றும் திரைப்பட நடிகராகவும், அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி வாசிப்பாளராகவும் இருந்தவர். இவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள முன்னீர்பள்ளம் என்கிற கிராமத்தில் நவம்பர் 15ஆம் தேதி 1921ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.

பள்ளிப்படிப்பினை தென்காசியிலும், அடுத்ததாக கல்லூரி படிப்பை புதுக்கோட்டையில் அவரது உறவினர் வீட்டிலும் தங்கி படித்துள்ளார். இவருடைய சகோதரர் பூர்ணம் ராமச்சந்திரன் அகில இந்திய வானொலியில் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு வேலைக்குச் சேர்ந்தார். தன்னுடைய சகோதரர் மூலமாகவே அகில இந்திய வானொலியில் தமிழ் செய்தி பிரிவில் பணியில் சேர்ந்தார் பூரணம் விஸ்வநாதன்.

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற செய்தியை அறிவித்த தமிழர்

இதில் சிறப்பம்சமாக 1947, ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, இந்தியா விடுதலை பெற்ற செய்தியை அகில இந்திய வானொலியின் முதலாவதாக உணர்ச்சிப் பெருக அறிவித்து வரலாற்றில் இடம் பெற்றவர் பூரணம் விஸ்வநாதன் தான். தொடர்ச்சியாக டெல்லியில் நாடகங்களில் நடிக்கத் துவங்கினார். அதற்கு அவருக்கு கிடைத்த ஆதரவின் விளைவாக 1965ஆம் ஆண்டு சென்னையில் குடியேறினார். எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை மேடை ஏற்றிருக்கிறார்.

நாடகங்களில் அங்கீகாரம் பெற்ற பூர்ணம் விஸ்வநாதன்

அந்த வகையில் அன்புள்ள அப்பா, வாசல் ஊஞ்சல், சிங்கம் ஐயங்காரின் பேரன், பாரதி இருந்த வீடு உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை தினசரி காலை, மதியம், மாலை என மூன்று காட்சிகள், நாடகங்களை அரங்கேற்றினார். அதனைப் பார்ப்பதற்கு அந்த காலகட்டத்தில் தனியாக ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளமே இருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக ‘ஊஞ்சல்’ நாடகத்தில் பூர்ணம் விஸ்வநாதனின் நடிப்பைப் பார்த்து அரங்கமே அழுத காலம் உண்டு. இரண்டு கதாபாத்திரங்கள் பேசிக்கொள்ளும் போது அதில் எந்தவித சலனமும் இன்றி, எதார்த்தம் கலந்து நடிக்கக்கூடிய தனித்திறமை பூரணம் விஸ்வநாதனுக்கு இருந்தது.

அந்த வகையில் யாரேனும் கதை ஆசிரியர்கள் யோசிக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களான கண்டிப்புள்ள அப்பா, வேதனையில் இருக்கக்கூடிய மாமா, இரக்கம் காட்டும் ஆசிரியர், ஊருக்கு உபதேசம் சொல்லும் பெரியவர் போன்ற எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அந்த கதாபாத்திரத்தின் உண்மைத்தன்மை சற்றும் குறையாமல் திறன் பட நடித்தார். இதன் விளைவாகவே நாடகங்களை பார்க்கக்கூடிய ரசிகர்கள் பூரணம் விஸ்வநாதன் அவர் இருந்தால் தான் நாடகத்தைப் பார்ப்போம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை சம்பாதித்து வைத்திருந்தார்.

பூர்ணம் விஸ்வநாதன் திரைப்படங்கள்

நாடக உலகில் பல்வேறு சாதனைகள் புரிந்துள்ள பூர்ணம் விஸ்வநாதன், தொடர்ச்சியாக திரையுலகில் தனியிடம் பிடித்தார். இவர் தமிழில் வருஷம் 16, வறுமையின் நிறம் சிறப்பு, தில்லுமுல்லு, மகாநதி, விதி, மூன்றாம் பிறை, புதுப்புது அர்த்தங்கள், கேளடி கண்மணி, ஆண்பாவம், ஆசை என கிட்டத்தட்ட 100 திரைப்படங்கள் நடித்துள்ளார்.

கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு உடல் நலக்குறைவினால் சங்கீத நாடக அகாடமி விருது பெற்ற பூரணம் விஸ்வநாதன் காலமானார். நாடகம், தமிழ்த்திரை உலகம், வானொலி போன்றவற்றில் தனி முத்திரை பதித்த பூரணம் விஸ்வநாதனுக்கு இன்று (நவம்பர் 15) 105வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

