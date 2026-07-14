எழுத்தாளர் பூமணி உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
2014-ஆம் ஆண்டு பூமணி எழுதிய ’அஞ்ஞாடி’ நாவல் சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றது.
Published : July 14, 2026 at 7:13 PM IST
தூத்துக்குடி: சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற கரிசல் இலக்கிய எழுத்தாளர் பூமணி உடல் அரசு மரியாதையுடன் அவரது சொந்த கிராமத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற கரிசல் இலக்கிய எழுத்தாளர் பூமணி நேற்று முன்தினம் இரவு சென்னையில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவரது உடல் நேற்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி பாரதி நகர் மேட்டு தெருவில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டது.
தமிழ் எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், திரைப்படத்துறையினர் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனை தொடர்ந்து காவல்துறையினர் மரியாதையுடன், பூமணி உடல் அங்கிருந்து, ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக இளையரசனேந்தல் அருகே உள்ள அவரது சொந்த ஊரான ஆண்டிப்பட்டிக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த கிராமத்தில் மறைந்த எழுத்தாளர் பூமணி குடும்பத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தில், அவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா, தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷீமகாஜன் ஆகியோர் தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தினர். இதன் பின்னர் 30 குண்டுகள் முழங்க, காவல்துறை அணிவகுப்பிற்கு பின்னர் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து அவரது குடும்பத்தினர் இறுதி சடங்கு செய்தனர்.
இறுதி சடங்கில் கலந்து கொண்ட பின்னர் அமைச்சர் மதன் ராஜா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மூத்த எழுத்தாளர் ஐயா பூமணி அவர்களின் மறைவுக்கு தமிழக அரசு சார்பாகவும், மாண்புமிகு முதல்வர் சார்பாகவும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் அவரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறேன். அவரை இழந்து வாடும் அவரோட குடும்பத்துக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் கடந்த 1947ஆம் ஆண்டு பிறந்த பூமணி வயிறுகள், ரீதி உள்ளிட்ட சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார். மேலும் வெக்கை, நைவேத்தியம், வரப்புகள், வாய்க்கால், அஞ்ஞாடி ஆகிய நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு பூமணி எழுதிய ’அஞ்ஞாடி’ நாவல் சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றது. இவர் இயற்றிய ’வெக்கை’ நாவலை தழுவி இயக்குநர் வெற்றிமாற்றன் ’அசுரன்’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். எழுத்தாளர் பூமணி மறைவு இலக்கிய உலகிற்கும், திரை உலகிற்கும் பேரிழப்பாக கருதப்படுகிறது