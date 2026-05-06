விஜய்யின் வெற்றியை முன்பே கணித்த பூஜா ஹெக்டே; வைரலாகும் வீடியோ

விஜய்யின் வெற்றியை தான் முன்பே கணித்துவிட்டதாக நடிகை பூஜே ஹெக்டே தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Published : May 6, 2026 at 5:31 PM IST

சென்னை: விஜய் முதல்வர் ஆகப்போவதாக பூஜா ஹெக்டே தனது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நடிகை பூஜா ஹெக்டே தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபல கதாநாயகியாக வலம் வருகிறார். இவர் தமிழில் முகமுடி, பீஸ்ட், ரெட்ரோ உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும் கூலி படத்தில் பூஜா ஹெக்டே நடனமாடிய மோனிகா பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இதனிடையே பூஜா ஹெக்டே ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய்யுடன் ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்துள்ளார். ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் திரையரங்குகளில் வெளியாகாத நிலையில், அப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் நடந்த நிகழ்வை தனது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில், யார் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார்? என போர்டில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

அதனை மேற்கோள் காட்டும் பூஜா ஹெக்டே, பின்பு அருகில் இருக்கும் விஜய்யை காட்டுகிறார். உடனே விஜய் வெட்கத்தில் சிரிக்கிறார். வீடியோவை பதிவிட்டு பூஜா ஹெக்டே, “நான் நடப்பதற்கு முன்பாகவே கூறிவிட்டேன். விஜய் சார் கனவு நினைவாக வாழ்த்துக்கள்” என பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக ஜனநாயகன் திரைப்பட ரிலீஸ் தள்ளிப்போன நிலையில், விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக கழகம் என்ற அரசியல் கட்சி தொடங்கினார். பின்னர் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரது தவெக கட்சி 233 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் மாநிலத்தில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ளது.

அரசியல் கட்சி தொடங்கி 2 ஆண்டுகளில் தவெக ஆட்சியை பிடித்துள்ளது தேசிய அளவில் பேசுபொருளானது. மேலும் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி, நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், நடிகர், நடிகைகள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். எம்ஜிஆர், என் டிஆருக்கு பிறகு அரசியல் கட்சி தொடங்கிய குறுகிய காலகட்டத்தில் விஜய் ஆட்சியை பிடித்துள்ளதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் பாராட்டி வருகின்றனர்.

