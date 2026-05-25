5 காட்சிகளுக்கு அனுமதி; முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கம் வரவேற்பு

உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 9:06 PM IST

Updated : May 25, 2026 at 9:11 PM IST

சென்னை: புதிய தமிழ்த் திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்கு தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிட அனுமதியளித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை மே 16- ஆம் தேதி அன்று திரைப்படத் துறையினர் சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர். அவற்றில் முக்கியமாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் அனைத்து திரைப்படங்களையும் நாளொன்றுக்கு ஐந்து காட்சிகள் திரையிட அனுமதியளிக்கும்படி கோரியிருந்தனர்.

1957-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு திரையரங்குகள் (ஒழுங்குமுறை) விதியின் கீழ், திரையரங்குகளுக்கு வழங்கப்படும் 'C' படிவ உரிம நிபந்தனை 14-A-இன் படி, தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் தினசரி நான்கு காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு வருகிறது. மேலும், உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள் அல்லது பொது விடுமுறை நாட்களில், மேற்கண்ட நான்கு காட்சிகளுக்கு கூடுதலாக ஒரு சிறப்புக் காட்சி, அதாவது நாளொன்றுக்கு ஐந்து காட்சிகள், மாவட்டத்தைப் பொறுத்தளவில் உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சியர், சென்னை மாநகரத்தைப் பொறுத்தளவில் மாநகர காவல் ஆணையரால் அனுமதியளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், திரைப்படத் துறையினர் அளித்த கோரிக்கை குறித்து கலந்தாலோசித்த பின்னர், தமிழ்நாடு திரையரங்குகள் (ஒழுங்குமுறை) விதிகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் புதியதாக வெளியிடப்படும் தமிழ்த் திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்கு தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும், உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும் அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும், புதிய திரைப்படம் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்கு தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும் மற்றும் உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும் அரசு மற்றும் உரிமம் வழங்கும் அலுவலரின் அனுமதி தனியாகப் பெறத் தேவையில்லை என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன், "திரையரங்க உரிமையாளர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யைச் சந்தித்து 8 அம்ச கோரிக்கையை முன்வைத்தோம். அதில் ஒன்றை தற்பொழுது அவர் வெளியிட்டு இருக்கிறார். இது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு திரைப்படம் வெளிவரும் பொழுதும் சிறப்பு காட்சிகளுக்கான அனுமதி வேண்டி செல்வோம். இப்பொழுது அந்த சூழ்நிலை இல்லாத ஒருநிலை உருவாகி இருக்கிறது. இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது.

ரப்பர் பந்து, தாய் கிழவி, போன்றவை சிறிய படங்கள் தான்; இருப்பினும் வசூல் ரீதியாக அவை அனைத்துமே பெரிய படங்கள். அந்த வகையில் அனைத்து படங்களும் ஓடுவதற்கான சூழல் தற்பொழுது வந்திருக்கக் கூடிய அரசாணை மூலமாக கிடைக்கும். மேலும் இந்தத் தருணத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் திரைத்துறையைச் சார்ந்தவர் என்பதால், இதுபோன்ற அறிவிப்பினை வெளியிட்டு இருக்கிறார் என ஒருசிலர் கூறலாம்.

இருப்பினும், கடந்த காலங்களைப் பார்க்கும்போது எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின் அனைவருமே திரைத்துறையைச் சார்ந்தவர்கள் தான். திரைத்துறைக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் அவர்கள் அனைவருமே செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் அறிவிப்பு திரைத்துறையை மேலும் வலுவடைய செய்யும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

