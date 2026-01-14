இயக்குநர் மாரி செல்வராஜூக்கு ‘பெரியார் விருது’ அறிவிப்பு
தமது திரைப்படங்களால் சமூக ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிரான குரலை ஓங்கி ஒலித்து, முற்போக்குச் சிந்தனையுடன் செயல்பட்டு சாதனைகள் படைத்து வருவதால், இயக்குநர் மாரி செல்வராஜூக்கு பெரியார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 14, 2026 at 8:52 PM IST
சென்னை: தந்தை பெரியார் முத்தமிழ் மன்றம் சார்பில், எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் மற்றும் திரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் ஆகியோருக்கு ‘பெரியார் விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூக நீதிக்காக பாடுபடுபவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, “சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது” 1995 முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பெரியார் விருதை பெறுவோருக்கு ரூ.5 லட்சம் விருது தொகையும், ஒரு சவரன் தங்கம் மற்றும் தகுதியுரையும் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தந்தை பெரியார் முத்தமிழ் மன்றம் ஒருங்கிணைப்பாளர் கலிபூங்குன்றன் விருதுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘தந்தை பெரியார் முத்தமிழ் மன்றம் சார்பில் 32 ஆண்டுகளாக, ‘பெரியார் விருது’ (Periyar Award) வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், சமூகப்பணி, விளையாட்டு, சூழலியல், தொழில், கல்வி போன்ற பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைக்கும் பெருமக்களுக்கு தந்தை பெரியார் முத்தமிழ் மன்றம் சார்பில் பெரியார் விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தந்தை பெரியார் விருது எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் மற்றும் திரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் ஆகியோருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: 82 வயதிலும் மாறாத பாசம்.. மகளுக்கு 12-வது ஆண்டாக பொங்கல் சீர் கொண்டு செல்லும் தந்தை!
இதில், சமூக நீதி சிந்தனையுடன் செயல்பட்டு தமது படைப்புகளால் பல்வேறு சமூக அவலங்களை வெளிப்படுத்தி வரும் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனுக்கு தந்தை பெரியார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, தமது திரைப்படங்களால் சமூக ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிரான குரலை ஓங்கி ஒலித்து, முற்போக்குச் சிந்தனையுடன் செயல்பட்டு சாதனைகள் படைத்து வரும் திரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்க்கும் தந்தை பெரியார் விருது வழங்கப்பட உள்ளது.
தந்தை பெரியார் முத்தமிழ் மன்றம் சார்பில், வழங்கப்படும் விருது விழா சென்னை பெரியார் திடலில் வருகிற ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி மாலை 4 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது. திராவிடர் திருநாள் பொங்கல் விழாவில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி அவர்களால் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் மற்றும் திரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் ஆகியோருக்கு பெரியார் விருது வழங்கப்பட உள்ளது’ என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.