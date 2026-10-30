’எக்ஸ் மேன்’ திரைப்பட புகழ் ஹாலிவுட் நடிகர் பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட் காலமானார்
பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட் கடைசியாக நடித்த ’அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே’ திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் மாதம் உலகளவில் வெளியாகிறது.
By ANI
Published : October 30, 2026 at 11:45 AM IST
ஹைதராபாத்: ’எக்ஸ் - மேன்’ திரைப்பட புகழ் பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.
இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட், 1940ஆம் ஆண்டு ஜூலை 13ஆம் தேதி பிறந்தார். இவர் ஹாலிவுட்டில் முன்னணி திரைப்பட மற்றும் நாடக நடிகராக கோலோச்சி . கடந்த ஆறு தசாப்தங்களாக முன்னணி திரைப் பிரபலமாக வலம் வரும் பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட், கடந்த 1966ஆம் ஆண்டில் ராயல் ஷேக்ஸ்பியர் கம்பெனியில் தனது நாடகத்துறை வாழ்க்கையை தொடங்கினார்.
இந்த கம்பெனியில் தனது நடிப்பை பட்டை தீட்டி கொண்ட பேட்ரிக், முன்னணி நடிகராக உருவெடுத்தார். தொடர்ந்து கடந்த 1975ஆம் ஆண்டில் Hedda என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து திரைத்துறையில் காலடி வைத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 1987ஆம் ஆண்டு வெளியான ’Star trek’ படத்தில் ’Captain Jean Luc Picard’ கதாபாத்திரம் மூலம் உலகளவில் பிரபலமான நடிகராக ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார்.
அதனைத்தொடர்ந்து வெளியான ஸ்டார் டிரெக் படங்களில் கேப்டன் பிக்கார்ட் கேரட்கரில் தொடர்ந்து தனது நடிப்புத் திறனை வெளிப்படுத்தி ஹாலிவுட்டில் தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை பதிவு செய்தார்.
பின்னர், எக்ஸ் மேன் திரைப்பட சீரியஸ் மூலம் 90ஸ் கிட்ஸ் தலைமுறையினர் மத்தியில் கவனம் பெற்றார். எக்ஸ் மேன் படங்களில் பேராசிரியர் சார்லஸ் சேவியர் கதாபாத்திரத்தில் இவரது நடிப்பு, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பாராட்டை பெற்றது. இவர் நடித்துள்ள ’அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே’ திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் மாதம் வெளியாகிறது.
பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட் நடிப்பை பாராட்டி அவருக்கு எம்மி, கோல்டன் குளோப், கிராமி உள்ளிட்ட பல விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. ஹாலிவுட்டில் பிரபல நடிகராக வலம் வந்த பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட் தனது வாழ்வில் மூன்று முறை திருமணம் செய்து கொண்டார். கடந்த 1966ஆம் ஆண்டு ஷெய்லா ஃபல்கொனர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
இவர்களுக்கு 1990ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து ஆனது. அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு வெண்டி நியூஸ் என்ற தொலைக்காட்சி தயாரிப்பாளரை திரும்ணம் செய்து கொண்டார். இருவரும் 2003ஆம் ஆண்டு பிரிந்த நிலையில், 2008ஆம் ஆண்டு சன்னி ஓசல் என்ற அமெரிக்க பாடகரை காதலித்து 2013ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார்.
பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட் அல்செய்மர் மற்றும் டிமெண்சியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில் 86 வயதான ஸ்டீவர்ட் நேற்று முன்தினம் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ள தனது இல்லத்தில் உயிரிழந்தார். இவரது மனைவி சன்னி ஓசல் மற்றும் குடும்பத்தினர் உடனிருந்த நிலையில், உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இவரது மறைவு சினிமா ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.