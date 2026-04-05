வலைதளங்களில் தனது பாடலையும் தேடி ரசியுங்கள்: 'பருந்து' பட விழாவில் கங்கை அமரன் பேச்சு

பருந்து பட பாடல் வெளியீட்டு நிகழ்வு
Published : April 5, 2026 at 10:18 AM IST

Updated : April 5, 2026 at 10:30 AM IST

சென்னை: வலைதளங்களில் இளையராஜா பாடலை மட்டுமல்லாமல் தனது பாடலையும் சேர்த்து தேடுங்கள் என இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

புதுமுக இயக்குநர் அழகுமலை இயக்கத்தில் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை அடிப்படையாக வைத்து 'பருந்து' திரைப்படமானது உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழா சென்னை சாலிகிராமத்தில் நேற்று (ஏப்ரல் 4) நடைபெற்றது. இதில், படத்தில் நடித்த இயக்குநர் பேரரசு, பாடலாசிரியர் கங்கை அமரன், மன்சூர் அலிகான், அப்புக்குட்டி மற்றும் சென்ராயன் என படக்குழுவினர் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய பாடலாசிரியர் கங்கை அமரன், "பலரும் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்த பாடல்களை வலைதளங்களில் தேடி வருகிறார்கள். ஏன் கங்கை அமரன் எழுதிய பாடல்களை தேடுவதில்லை. அதையும் தேடுங்கள், அப்போதுதான் எனக்கும் வருமானம் கிடைக்கும்" என கூறி அரங்கை சிரிப்பலைக்குள்ளாக்கினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர்‎‎‎, "காதலித்து ஓடி போனவர்களின் நிலைமையை பற்றி இயக்குநர் படமாக எடுத்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் கதாநாயகி இங்கு தலைவிரி கோலத்துடன் வந்திருக்கிறார். அவர் இல்லாவிடில் இந்த நிகழ்வே வெறுமையாக மாறிப் போயிருக்கும். அந்த காலத்தில் பெண்கள் பெரிய பொட்டு வைத்திருப்பார்கள். இன்று பெண்களுக்கு பொட்டு கிடைப்பதில்லை. மலர் கூட கூந்தலில் வைக்க மறுக்கிறார்கள்" என கிண்டலாக விமர்சனம் செய்தார்.

மேலும், பேசிய அவர், "நான் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கும் கதாபாத்திரமானது, இயக்குநர் பாரதிராஜாவிற்காக தயார் செய்யப்பட்டது. அவரது உடல்நிலை சரியில்லாததால் நான் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளேன். இதில் எனக்கு நடிகை ரோஜா உடன் பழகுவதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. பழைய கதைகளை அவருடன் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன்.‎‎ இயக்குநர் பாக்யராஜிற்கு முன்பு நான் திரை உலகிற்கு வந்து விட்டேன். எனக்கே இன்னும் 50 ஆண்டுகள் நிறைவடையவில்லை. அவர் எந்த கணக்கில் 50-வது ஆண்டு விழா கொண்டாடினார் என்பது எனக்கு புரியவில்லை. சரி அதை பற்றி நான் பெரிதாக பேசவில்லை" என தெரிவித்தார்.

பருந்து படக் குழுவினர்
இதையும் படிங்க: புனித சவேரியார் தேவாலயத்தில் ஈஸ்டர் சிறப்பு திருப்பலி - ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு

முன்னதாக பேசிய ‎இயக்குநர் பேரரசு, "சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் படம் தயாரிக்கும் போது தான் சின்ன நடிகர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இந்தப் படத்தில் நான் வக்கீல் கதாபாத்திரம் நடித்திருக்கிறேன். என்னுடன் நடிகர் சென்ராயன் நடித்திருக்கிறார். நடிப்பில் அவர் எனக்கு முன்னோடியாக இருந்தார். ஒரு வழியாக சமாளித்து விட்டேன். ‎ ஜாதி வேற்றுமைகளை தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர்கள் பலர் வரிசையாக சொல்லி வருகின்றனர். கே.பாலச்சந்தர், பாரதிராஜா, பாக்யராஜ் வரிசையில் இந்த பட இயக்குநரும் ஒரு ஆழமான கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார்.

இது சினிமாவை தாண்டி அரசியலிலும் பிரதிபலிக்க வேண்டும். ஜாதி பார்த்து சீட்டு கொடுக்கக் கூடாது. மக்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டும். சமீபத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் பாலியல் குற்றங்கள் செய்தவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை என சொன்னது போல, ஆணவக் கொலை செய்தவருக்கும் தூக்கு தண்டனை என கடுமையான சட்டங்கள் இயற்றப்பட வேண்டும்" என்றார்.

