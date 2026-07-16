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ஜனநாயகன் திரைப்படத்துடன் வெளியானாலும் ‘அன்பே டயானா’ வெற்றி பெறும் - இயக்குநர் பாரி இளவழகன்

’ஜமா’ என்ற படைப்பிற்கு பிறகு மிகப்பெரிய சிரமத்துடன் இந்த திரைப்படம் தனக்கு கிடைத்துள்ளது என அன்பே டயானா திரைப்பட இயக்குநர் பாரி இளவழகன் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் பாரி இளவழகன்
இயக்குநர் பாரி இளவழகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 11:39 AM IST

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சென்னை: ஜனநாயகன் போன்ற பெரிய திரைப்படத்துடன் எங்களது அன்பே டயானா போன்ற சிறிய திரைப்படமும் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையில் வெளியிடுகிறோம் என இயக்குநர் பாரி இளவழகன் கூறினார்.

நாளை வெளியாக இருக்கும் 'அன்பே டயானா' திரைப்படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திரைப்படத்தின் கதாநாயகனும், இயக்குநருமான பாரி இளவழகன், காமெடி நடிகர் கோபி, கதாநாயகி ரம்யா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய இயக்குநர் பாரி இளவழகன், “அன்பே டயானா திரைப்படத்தை பொறுத்தவரையில், ’ஜமா’ என்கிற படைப்பிற்கு பிறகு மிகப் பெரிய சிரமத்துடன் இந்த திரைப்படம் எனக்கு கிடைத்துள்ளது. இந்த படம் வெற்றி அடைந்தால், வெற்றிக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு உதவி இயக்குனருக்கும் உந்துதலாக இருக்கும். இப்படத்தில் தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, ஆங்கிலத்தில் வசனங்கள் உள்ளன” என்றார்.

சென்னையில் உள்ள சினிமா ரசிகர்களுக்கு மற்ற மொழி வசனங்கள் புரியும், ஆனால் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ரசிகர்களுக்கு எவ்வாறு வசனங்கள் புரியும் என்ற கேள்விக்கு, ”கடந்த காலம் போன்ற சூழல் இப்போது இல்லை. சென்னை மட்டுமின்றி, பல மாவட்டங்களில், பல மொழிகள் கற்கிறார்கள், பேசுகிறார்கள். நிச்சயமாக அனைவருக்கும் இப்படம் பிடிக்கும்” என பதிலளித்தார்

இதற்கு முன்பு, ஜமா மற்றும் பாட்டில் ராதா போன்ற திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறீர்கள், இருப்பினும் அன்பே டயானா படம் நடிக்கும் போது, எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்கிற கேள்விக்கு “மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஏனெனில் என்னுடைய முகம் இப்படத்தில் கொஞ்சம் பளிரென தெரியும் விதத்தில் இருக்கிறது. நடிகரின் முகம் தெரிவதற்கு, திரைப்படத்தின் வெற்றியே மிக முக்கிய காரணம்” என கூறினார்.

இந்த படத்தின் கதையை முதலில் யாரை மனதில் வைத்து எழுதினீர்கள்? என கேட்டதற்கு, ”உண்மையை சொன்னால், ஜமா மற்றும் அன்பே டயானா ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களையும், என்னை மனதில் வைத்து தான் எழுதினேன். என்னை அடையாளம் காட்டிக் கொள்ளவே கதை எழுதினேன்.

மேலும் என்னுடைய வட்டாரத்தில் நிஜ வாழ்க்கையில் இந்த படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர் சேத்தன் போன்ற ஜாலியான தந்தைகள் இருக்கின்றனர். அவர்களை மனதில் வைத்து தான் இந்த கதாபாத்திரத்தை எழுதி இருக்கிறேன். மேலும் ரோஜா கதாபாத்திரம் போல மிகவும் கண்டிப்புடைய அம்மாக்களை பார்த்திருக்கிறேன். அவர்களை பிரதிபலிப்பாகவே இந்த கதாபாத்திரங்களை வடிவமைத்துள்ளேன்” என்றார்.

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ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகும் போது உங்களது படம் வெளியாகிறது என இயக்குநர் பாரி இளவழகனிடம் கேட்ட போது, ”நெல்லுக்கு பாய்வது கொஞ்சம், புல்லுக்கு பாயும் என்கிற நம்பிக்கையில் எங்களது படத்தையும் இந்த சமயத்தில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம். இதற்கு முன்பு பெரிய திரைப்படங்களுடன், சிறிய படமும் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன என்ற நம்பிக்கையில் நாங்களும் இருக்கிறோம்” என கூறினார்.

TAGGED:

JANA NAYAGAN
ANBE DIANA MOVIE
இயக்குநர் பாரி இளவழகன்
அன்பே டயானா
PARI ELAVAZHAGAN

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