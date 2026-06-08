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இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் பிறந்தநாள்: ’டாக்ஸிக்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு காட்சிகள் வெளியீடு

’டாக்ஸிக்’ படத்தில் யாஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி,  ருக்மணி வசந்த், தாரா சுதாரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்

இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் பிறந்தநாள்
இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் பிறந்தநாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 6:36 PM IST

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சென்னை: இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ’டாக்ஸிக்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு காட்சிகள் இன்று வெளியாகியுள்ளன.

யாஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி, ருக்மணி வசந்த், தாரா சுதாரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’டாக்ஸிக்’. கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் (KVN Productions) மற்றும் மான்ஸ்டர் மைண்ட் கிரியேசன்ஸ் (Monster Mind Creations) ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை நடிகையும், இயக்குநருமான கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியுள்ளார்.

‎இந்நிலையில் கீது மோகன்தாஸின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 'டாக்ஸிக்' படக்குழுவினர் ஒரு பிரத்யேக படப்பிடிப்பு காணொலியை வெளியிட்டுள்ளனர். இது அந்த திரைப்பட இயக்குநரின் படைப்பு சார்ந்த செயலாக்கத்தையும் ஆளுமை மிக்க அவரது ஆற்றலையும் பார்க்கும் இடத்தில் வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டாக்ஸிக் படப்பிடிப்பில் யாஷ், கீது மோகன்தாஸ்
டாக்ஸிக் படப்பிடிப்பில் யாஷ், கீது மோகன்தாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

‎இந்த வீடியோவில் கீது மோகன்தாஸ் தனது பாணியில் பணியாற்றுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. காட்சிகளை தீர்மானிப்பது, பிரம்மாண்டமான சண்டைக் காட்சிகளை ஒருங்கிணைப்பது, நடிகர்களை வழி நடத்துவது மற்றும் ஒரு மிகப்பெரிய படக்குழுவினை ஒருங்கிணைத்து செயலாற்ற வைப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளது.

இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ், இயக்குநராகவும், நடிகையாகவும் பல படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். இவர் கடைசியாக நிவின் பாலி நடிப்பில் இயக்கிய மூதோன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. எனினும் ஆக்‌ஷன் திரைப்ப்ட இயக்குநராக அறியப்படும் கீது மோகன்தாஸ் படத்தில் யாஷ் நடிப்பது குறித்து அறிவிப்பு வெளியானது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.

படப்பிடிப்பிற்கு நீண்ட நாட்கள் எடுத்துக் கொண்ட ’டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாகும் என முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது மத்திய கிழக்கு போர் பதற்றம் காரணமாக படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் டாக்ஸிக் படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. டீசரில் இடம்பெற்ற 'daddys home' என்ற வசனம் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெருமளவில் வைரலானது.

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அதே நேரத்தில் டீசரில் இடம்பெற்ற ரொமான்டிக் காட்சிகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. டீசர் வெளியான சில மணி நேரத்தில் பல மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனை படைத்தது. கேஜிஎஃப் என்ற வெற்றி படத்திற்கு பிறகு யாஷ் நடிக்கும் திரைப்படம் என்பதும் ’டாக்ஸிக்’ படத்திற்கு கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

GEETHU MOHANDAS BIRTHDAY
கீது மோகன்தாஸ் பிறந்தநாள்
டாக்ஸிக்
ACTOR YASH
TOXIC MOVIE BTS

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