ஹேப்பி பர்த்டே 'உலக நாயகன்' காலங்கள் கடந்தும் நினைவில் நிற்கும் கமல் திரைப்படங்கள்!
தமிழில் கமல்ஹாசனின் டாப் 5 திரைப்படங்களில் நம்மை வியக்க வைக்கும் சில காட்சிகளை நினைவுகூர்வோம்.
Published : November 7, 2025 at 6:31 AM IST
சென்னை: 'விண்வெளி நாயகன்' கமலஹாசனின் 71வது பிறந்தநாளில் (நவ.7) அவரைப் பற்றிய சுவாரசிய தகவல்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
கமல்ஹாசன் கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளாக சினிமாவிற்கு நடிக்க வர நினைக்கும் பலருக்கு காட்பாதராக பார்க்கப்படுபவர். இந்திய சினிமாவின் மிக முக்கிய அடையாளம். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, வங்காளம் என பல்வேறு மொழிகளில் நடித்திருக்க கூடியவர். அவர் நடிக்கும் படங்கள் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறுகிறதோ இல்லையோ, புதுமையான கதை அம்சத்தில் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். கமல்ஹாசன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் சீனிவாசன் என்கின்ற வழக்கறிஞர் தந்தைக்கும், ராஜலட்சுமி தாய்க்கும் மகனாக 1954 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 7ஆம் தேதி பிறந்தார்.
களத்தூர் கண்ணம்மாவில் தொடங்கி இன்று வரையிலும் கலை உலகில் கோலோச்சி வரும் கமல், சினிமாவில் உள்ள அனைத்து நுணுக்கங்களையும் தனது விரல் நுனியில் வைத்திருக்கக் கூடியவர். அதேநேரம், 'கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு' என்கிற தத்துவத்தோடு இன்றளவும் புதிது புதிதான விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டே இருக்கிறார். அவரைப் பார்ப்பவருக்கும், கேள்விப்படுபவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வியப்பானது, பள்ளி படிப்பினை கூட சரியாக முடிக்காத ஒருவர் இப்படி ஒரு ஞானத்துடன் இருக்க முடியுமா? அதற்கான பதிலோ ஆம் நிச்சயமாக இருக்க முடியும். எதன் மீதும் தேடுதல் உள்ள ஒருவர் நிச்சயமாக வெற்றியடைய முடியும் என்பதற்கு உதாரணம்தான் கமலஹாசன். அவரது தேடல் ஒவ்வொரு நாளும் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கிறது.
நடிப்பவர்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்களை புத்தகமாக எழுதலாம் என்று கூறினால் நிச்சயமாக கமல்ஹாசனுக்கென்று மிகப்பெரிய நூலகமே இருக்கும் என கூறலாம். அந்த வகையில் பல்வேறு விதமான உணர்வுகளை அழகாக காட்சி மூலம் வெளிப்படுத்தி இருப்பார். அவரது படங்களை டீகோட் செய்தால் வியப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது.
மூன்றாம் பிறை
இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவின் 'பென்ச் மார்க்' என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆகச் சிறந்த படம். அதில் கிளைமாக்ஸ் காட்சியில் பழைய நினைவுகளை மறந்த காதலி ரயிலில் காதலணை விட்டு செல்வது போல காட்சி அமைந்திருக்கும். அதில் காதலிக்கு காதலன் தான் யார்? என உணர்த்துவதற்காக நடித்துக் காட்டுவது போல காட்சி படமாக்கப்பட்டிருக்கும். பழைய நினைவுகளை முன்னிறுத்தி தலையில் ஒரு பானையை வைத்து ஆடுவது போல கமல்ஹாசன் ரயிலின் வேகத்தில் நொண்டியபடியே ஓடிக் கொண்டிருப்பார். இவை அனைத்தும் காட்சியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், திடீரென ரயில் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாட்பார்ம் கம்பியில் ஓடுகிற வேகத்தில் மோதிவிடுவார். அந்தக் காட்சியில் அப்படி ஒரு யதார்த்தம் ஒட்டி இருக்கும். என்னதான் சினிமாவிற்காக காட்சி படமாக்கப்பட்டு இருந்தாலும், இப்படிப்பட்ட காதலனை அந்த காதலி ஏற்காமல் சென்றுவிட்டாரே என்கிற வருத்தம் பார்ப்போருக்கு ஒட்டிக் கொள்ளும் வகையில் சிறப்புற நடித்திருப்பார் கமல்.
விருமாண்டி
இந்தப் படத்தில் கமல் தன்னுடைய பாட்டிக்கு ஈமச்சடங்கு செய்யும் காட்சி ஒன்றில் நடித்திருப்பார். குறிப்பாக மொட்டை அடிக்கும் வேலையில் மது அருந்தியது போலவும் அதே நேரம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நடிகர்களுக்கு நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் வகையிலும் வசனத்தில் ஏற்ற, இறக்கம் இருக்கும். அதற்கேற்ப கேமரா எங்கெங்கு நகர்வது என்பது குறித்து நன்கு தெரிந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தியும், இறந்தவர்களின் உடலை புதைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழியில் இறங்கி அவர் நடித்திருக்கும் காட்சி பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் மாணவர்களுக்கு பாடமாகவே எடுக்கலாம். இன்றைய டிஜிட்டல் சினிமா இல்லாத காலகட்டத்திலும் ஃபிலிம் ரோலில் கூட இப்படி ஒரு காட்சியை எடுக்க முடியுமா என வியப்பினை ஆழ்த்தி இருப்பார் கமல்.
நாயகன்
மணிரத்தினத்தின் நாயகன் திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சி ஒன்று இடம் பெற்றிருக்கும். பாலியல் தொழிலாளியுடன் இருப்பதற்காக கமல்ஹாசன் ஏற்று நடித்திருந்த வேலு கதாபாத்திரம் சென்றிருப்பார். அந்த இடத்தில் தன்னுடைய சட்டையினை கழட்டி கொண்டிருக்கும் வேளையில் கதாநாயகி கதாபாத்திரமும் ''சிறிது நேரத்தில் என்னை விட்டு விடுங்கள்'' என கூற, வேலுவோ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? என கேட்பார். அதற்கு, நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என சொன்ன உடனேயே கொசுவலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கட்டிலின் நடுவில் இருக்கும் கதாநாயகியை பார்க்கும் கதாநாயகனின் என்ன ஓட்டங்களை அவர் கண்களில் கடத்தி இருப்பார்.
ஆளவந்தான்
சிறுவயதில் தாயை இழந்து தன்னுடைய தந்தையின் இரண்டாவது மனைவி கொடுமையால் மன நோயாளியாக மாறி பெண்களை வெறுக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம். படம் முழுக்கவே பெண்களை தேடி தேடி கொலை செய்யும் ஒரு கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்திருப்பார் கமல். அதிலும் தான் கொலை செய்ததற்கான காரணத்தினை இறந்து போன தன்னுடைய அம்மாவிற்கு சொல்வது போல ஒரு காட்சியினை வசனம் எதுவும் இல்லாமல் மூர்கத்தனமான உடல் மொழியின் மூலமாகவே பார்வையாளருக்கு உணர வைத்திருப்பார்.
அன்பே சிவம்
படத்தில் மற்றவர்களுக்கு தம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்யும் சமூகப் போராளி கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்திருப்பார். படத்தில் ஒரு காட்சியில் மிகப்பெரிய ரயில் விபத்து ஏற்பட்டு ஒரு சிறுவன் மிகப்பெரிய அளவு காயமுற்று உயிருக்கு போராடி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவனுக்கு அரிய வகை ரத்தத்தினை மாதவன் கதாபாத்திரம் கொடுத்து உயிர் பிழைக்க வைக்கும். சிறுவனை அவனது இல்லத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வேளையில் உயிர் போய் விடும்.
அப்பொழுது மாதவன், ''கதாபாத்திரம் என்ன மாதிரியான கடவுள் இது? ஒரு சிறுவனை ரயில் விபத்தில் சிக்க வைத்து, அவனுக்கு அரிதான ஒருவகை ரத்தம் தேவைப்பட்டு, அதனை கிடைக்க வைத்து, சிறுவனை எதற்காக இப்படி சாகடித்து இருக்கிறது?'' என வேதனையுடன் புலம்புவார். மேலும், ''இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் கடவுள் இருக்கிறாரா? இல்லையா? என்கின்ற சந்தேகம் வருகிறது'' என சொல்லும் நேரத்தில், கமல்ஹாசனின் அருகில் பார்த்தவுடன் ''எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் உங்களைப் போல இல்லை'' என கமலிடம் கூறுவார் மாதவன்.
அதற்கு உடனே கமல், ''எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என யார் சொன்னது?. நானும் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்தான்'' என கூறுவார்.
மாதவன் கதாபாத்திரமும், ''அப்படியா யார் அந்த கடவுள்?'' என கேள்வி எழுப்புவார்.
கமல் உடனே மாதவனைப் பார்த்து கையசைத்து, ''மற்றவருக்காக கண்ணீர் விடும் யாரும் கடவுள்தான் நீங்களும் கடவுள்தான்'' என கூறுவார்.
அது வெறும் வசனம் என்றாலும், அதனுள் இருக்கக் கூடிய மனிதமும், ஆன்மாவும் வெறும் நடிப்பை தாண்டி மனிதாபிமானத்தை பார்வையாளர்களுக்கு திரை வடிவில் கடத்தியது.
கமல்ஹாசன் எனும் மகா கலைஞன்
எது எப்படி இருந்தாலும், கமல்ஹாசன் எனும் ஆகச் சிறந்த கலைஞனின் நடிப்பு திறமை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், பாட்ஷா திரைப்படத்தில் உள்ள ஒரு வசனம் போலவே, 'நாடி நரம்பு ரத்தம் சதை என அனைத்திலும் நடிப்பு வெறி ஊறிய ஒருவராலேயே அவர் நடித்தது போல திரைப்படங்களில் நடிக்க முடியும்' என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நவம்பர் 7ஆம் தேதி உலக நாயகனுக்கு நம்முடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.