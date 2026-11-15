விஜய் சார் போன்று தனுஷ் அதனை நிறுத்திவிடக்கூடாது - 'ஓம்' திரைப்பட விழாவில் நடிகை சாய் பல்லவி பரபரப்பு பேச்சு
சமூக வலைதளங்களில் ஜென்சி இளைஞர்கள் மிகுந்த கவனத்துடனும், மிகுந்த மரியாதையுடனும் பேச வேண்டும் என்று நடிகை சாய் பல்லவி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 15, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: "விஜய் சார் அரசியல் களம் கண்ட பிறகு நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டார். அதுபோன்று தனுஷ் நிறுத்தி விடக்கூடாது" என நடிகை சாய் பல்லவி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஓம்'. சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட திரைப்பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படம் வரும் நவ.20- ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இதையொட்டி, 'ஓம்' திரைப்படத்தின் படக்குழுவினர் பங்கேற்ற 'Pre-Release Event' அண்மையில் நடைபெற்றது.
இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவில் திரைப்பிரபலங்கள் பேசிய காணொளியைப் படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான 'Wunderbar Films' தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த காணொளியில் நடிகை சாய் பல்லவி பேசும்போது, "இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமியை 'உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா' என்ற நிகழ்ச்சியிலிருந்து எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். 'அமரன்' திரைப்படத்தின் 100- வது நாள் விழாவிலேயே அவரிடம் அடுத்த படத்திற்கான வாய்ப்பைத் தாருங்கள் என விளையாட்டாகக் கேட்டேன்; தற்போது அது பலித்துவிட்டது.
இந்த மேடையில் அவருடைய அடுத்த படத்திலும் நான் நடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். மம்மூட்டியுடன் இணைந்து நடிக்க வேண்டும் என விருப்பப்பட்டேன்; என்னுடைய விருப்பம் தற்போது நிறைவேறிவிருக்கிறது. இப்படத்தில் சண்டைக் காட்சிகளில் நடிக்கும்போது தெரியாமல் உண்மையாகவே பலரை அடித்துவிட்டேன். அதற்காக இந்த மேடையில் அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
உண்மையிலேயே என்னுடைய தாத்தா காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்தவர்; அவர் என்னிடம் காவல்துறை சார்ந்த பல கதைகளைச் சொல்லியிருக்கிறார். என்னால் முடிந்தவரை காவல்துறை அதிகாரியின் முகபாவனைகளை திரையில் கொண்டுவர முயற்சி செய்திருக்கிறேன்.
சாய் அபயங்கரைப் பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவரின் 'கட்சி சேரா' ஆல்பம் பாடல் வெளியானபோது தொடர்ச்சியாக நான் அதைக் கேட்டுக் கொண்டே இருந்தேன்; நிச்சயமாக ஒருநாள் மிகப்பெரிய ஆளாக வருவார் என எனக்கு அன்றைக்கே தோன்றியது.
ஸ்ரீலீலா சிறப்பாக நடனமாடுவார்; அவருடைய கண்கள் மிகவும் அழகானது. மீண்டும் மம்மூட்டியைப் பற்றிக் கூற விரும்புகிறேன். அவருக்கு வயது 70 தாண்டி இருக்கிறது. இருப்பினும் இப்பொழுதுகூட ஒரு இளைஞர் போலவே இருப்பார்; படப்பிடிப்புக்கு இடையில் எப்பொழுதும் கலகலப்பாக இருக்கக்கூடியவர்.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானும், தனுஷும் சேர்ந்து 'ரவுடி பேபி' என்கிற பாடலுக்கு நடனமாடி இருந்தோம்; இதனால் வடஇந்தியாவில் நான் எங்கு சென்றாலும் பலரும் என்னை 'ரவுடி பேபி அக்கா' என்று தான் அழைப்பார்கள்.
இந்த விழாவிற்கு வருகை தரும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏனெனில் வழிநெடுக பிரம்மாண்ட பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது; நானும் ஏதோ அரசியல் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டது போல் தோன்றியது. தனுஷ் அரசியல் களத்தில் எந்த முடிவை எடுத்தாலும், அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இருந்தபோதிலும், விஜய் சார் அரசியலில் களம் கண்ட பிறகு நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டார். அதுபோன்று தனுஷ் நிறுத்தி விடக்கூடாது. ஏனெனில் தனுஷ் எப்பொழுதும் மிகச்சிறந்த கதைகளைத் தேடி நடிக்கக் கூடியவர். அவரின் 'பொல்லாதவன்' திரைப்படத்தைப் பார்த்து பல பேர் அதே பைக்கினை வாங்கினார்கள். அதேபோல பங்க் முடியையும் விட்டிருந்தனர்.
ஜென்சி இளைஞர்கள் மிகுந்த தைரியம் கொண்டவர்கள். சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் பேச வேண்டும், மிகுந்த மரியாதை உடனும் பேச வேண்டும். வாழ்க்கை என்பது சில காலங்கள் தான், அதனால் அனைவரிடமும் அன்பை கொடுத்து அன்னபை பெறுவோம்" என கூறினார்.
'ஓம்' திரைப்படத்தில் காவல்துறை ஏஎஸ்பி நித்யா ரெட்டியாக சாய் பல்லவி நடித்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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