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மம்மூட்டியின் மாஸ் அவதாரம் - ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்துடன் மோதும் தனுஷின் ’ஓம்’

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

’ஓம்’ திரைப்பட டீசர் வெளியீடு
’ஓம்’ திரைப்பட டீசர் வெளியீடு (Youtube/ Screengrab from Divo Music)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 4:08 PM IST

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சென்னை: நடிகர் மம்மூட்டியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ’ஓம்’ படத்தின் சிறப்பு டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

பிரபல நடிகர் மம்மூட்டி இன்று தனது 75-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அதனை முன்னிட்டு ’ஓம்’ படக்குழு இந்த சிறப்பு டீசரை வெளியிட்டுள்ளது. பர்மா கார்த்திகேயன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள மம்மூட்டி, இந்த டீசரில் முதல் காட்சியில், சர்வதே அளவில் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்படுகிறார். பின்னர்’ பழையன கழிதலும், புதியன புகுதலும் என்ற வசனத்துடன் நடிகர் மம்மூட்டி அறிமுகமாகிறார்.

போலீஸ் முதற்கொண்டு மரியாதை அளிக்கும் மிகப்பெரும் கடத்தல்காரராகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடத்தல்காரர் தான் அவ்வளவு தங்கமான கேரக்டர் இல்லை, செப்பு கலந்த 916 தங்கம்’ என மம்மூட்டி உரித்தான ஸ்டைலில் கூறுகிறார். கடைசி காட்சியில் மம்மூட்டியுடன் தனுஷ் அவரது உதவியாளர் போன்று வருகிறார்.

இந்த படத்தில் மம்மூட்டி கேங்கில் தனுஷ் வருகிறாரா? அல்லது மம்மூட்டி தனுஷிற்கு வில்லனாக நடித்துள்ளாரா? என ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும் இந்த டீசரில் சாய் அபயங்கரின் பின்னணி இசையும் மிரட்டலான வகையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த ஓம் திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகியுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த படத்தின் போஸ்டரில் ’ஓம் சாப்டர் 1 உதிரம் தி ப்ளட் உட்’ என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது.

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். ஏற்கனவே சாய் அபயங்கர் இசையமைத்த டூட், கருப்பு ஆகிய படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், தனுஷ், மம்மூட்டி நடிக்கும் மெகா படத்திற்கு இசையமைப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

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மேலும் இந்த திரைப்படம் ஆயுத பூஜை விடுமுறை முன்னிட்டு வரும் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ரஜினிகாந்துடன் தனுஷ் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மோதுவதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

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