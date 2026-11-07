‘என்னை யாரும் இயக்க முடியாது’ - ஓம் இசை வெளியீட்டு விழாவில் அரசியல் குறித்து பேசிய நடிகர் தனுஷ்
தமிழ் சினிமாவில் என்னை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று நடிகர் மம்முட்டி ஓம் இசை வெளியீட்டு விழாவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2026 at 12:09 PM IST
சென்னை: என்னை யாரும் இயக்க முடியாது. என்னை இயக்குவது இறைவன் என்று ஓம் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் தனுஷின் `ஓம்' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை தாம்பரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெறுகிறது. இதில், மம்மூட்டி, தனுஷ், ஸ்ரீலீலா, சாய் பல்லவி என அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த அனைவரும் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
இதனை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகை சாய் பல்லவி, “ஜென்சி இளைஞர்கள் மிகுந்த தைரியம் கொண்டவர்கள். சமூக வலைதளங்களில் ஜென்சி இளைஞர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் பேச வேண்டும், மிகுந்த மரியாதை உடனும் பேச வேண்டும். வாழ்க்கை என்பது சில காலங்கள் தான், அதனால் அனைவரிடமும் அன்பை கொடுத்து அன்பை பெறுவோம்” என்று கூறினார்.
Magical moments from the #OMPreReleaseEvent, a grand assembly of the entire team ❤️ #OM striking the screens worldwide, on November 20. A @Rajkumar_KP Film. @dhanushkraja @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @SitharaEnts @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 6, 2026
தமிழ் திரையுலகில் யாரும் என்னை கண்டுகொள்ளவில்லை
தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் மம்மூட்டி, “தமிழ் திரைப்படங்களில் பல வருடங்களுக்கு முன் நடித்தேன். அதற்கு பிறகு ஒரு நல்ல கேரக்டரை யாரும் எனக்கு தரவில். யாரும் என்னை கண்டுகொள்ளவில்லை. அதனால் நான் தமிழ் படங்களில் நடிக்கவில்லை. இயக்குனர் ராஜ்குமார் நடிக்க கேட்டார் கொஞ்சம் வெய்ட் பண்ண சொன்னேன். 6 மாதம் ஆகிவிட்டது. இப்போது படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது.
இதற்கு முன்னதாக, நான் ரஜினியுடன் நடித்துள்ளேன். இப்போது தனுஷ் உடன் நடித்துள்ளேன். தனுஷின் பக்கத்தில் அவரின் மகன் உள்ளார். அவர் எப்போதும் நடிக்க போகிறார் என தெரியவில்லை. எல்லோருக்கும்ம் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். இந்த படத்தில் நடிப்பதற்கு, 40 நாட்கள் என அழைத்தார்கள். ஆனால் 6 மாதம் இரவு பகலாக வேலை வாங்கிவிட்டனர். இந்த படத்தில் எனக்கும், ஒரு ஜோடி இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும்” என்று கூறினார்.
A dashing entry with deafening roars 🔥 When @dhanushkraja entered the arena for the #OMPreReleaseEvent. #OM Worldwide in theatres from November 20. A @Rajkumar_KP Film. @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @SitharaEnts @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 6, 2026
என் இதயம் fans fans என்று துடிக்கும்
இவர்களை தொடர்ந்து, பேசிய நடிகர் தனுஷ், “என்ன பேசலாம்? நாம் என்ன பேசினாலும் ஏதாவது ஒன்று பேசத் தான் போகிறார்கள். ஒரு தம்பி சொன்ன மாதிரி தான். எல்லோருக்கும் ஹார்ட் லப்டப் லப்டப் தான் துடிக்கும். ஆனால் எனக்கு fans fans என துடிக்கும். மாரி 2 படம் பண்ணும் போது சாய் பல்லவி ரொம்ப இன்னசன்ட் மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போது முழுசா மாறுன சந்திரமுகி மாதிரி, சினிமாவை கரைத்து குடிச்சு இருக்காங்க.
அடுத்தது, மம்மூட்டி என்றால் தக்லைப். தக்லைப்னா அது மம்மூட்டி தான். ரொம்ப சுவீட் ஆன மனிதர். மம்மூட்டி நடித்த அழகன் திரைப்படம் பார்த்து ரசித்தவன் நான். இப்போது அவருடன் சேர்ந்து நடித்துள்ளேன். ரொம்ப சந்தோஷம். 25 நாட்கள் ஓம் திரைப்படத்தை திருவண்ணாமலையில் எடுத்தோம். அதில் 20 நாள் நான் அங்கு இருந்தேன். அண்ணாமலையார் காலடியில் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்தோம்.
அவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தது. மொத்த திரைப்படமும் திருவண்ணாமலையிலே எடுத்து இருக்கலாமே என நினைக்கும் அளவிற்கு அவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தது. நான் சொன்னதற்காக நிறைய நலத்திட்ட உதவிகளை ரசிகர்களாக நீங்கள் செய்து வருகிறீர்கள். என்னிடம் 1 ருபாய் கூட எதிர்பார்க்காமல் நீங்கள் அனைத்தையும் செய்து வருகிறீர்கள். எனக்கு மிகவும் சந்தோசமாக உள்ளது. உங்கள் குடும்பத்திற்கும் போக மீதம் உள்ளதை மட்டும் மக்களுக்கு செலவு செய்யுங்கள்.
The big moment is here, the grandest arrival of D 🪓 @dhanushkraja joins the #OMPreReleaseEvent to loud cheers! #OM Worldwide in theatres from November 20. A @Rajkumar_KP Film. @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @SitharaEnts @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 6, 2026
என்னை யாரும் இயக்க முடியாது
இன்னும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் மழை அதிகமாக இருக்கும் என சொல்கிறார்கள். அப்படி இருந்தால் நீங்கள் நற்பணி இயக்கம் சார்பில் மக்களுக்கு உதவிகள் செய்ய வேண்டும். என்னை மட்டம் தட்டி தட்டி என்னை குறைவாகவே எடைபோட்டு கொண்டு உள்ளனர். அப்படி செய்யும் அவர்கள் தான், என்னை மோட்டிவேட் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
உண்மை வீட்டில் இருந்து வெளியே வருவதற்குள் பொய் வெறும் காலில் ஊரையே சுற்றி வந்துவிடும் என்று ஒரு வசனம் உண்டு. நம் விசயத்தில் உண்மை செருப்பு போட்டு கொண்டு, உண்மை வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதற்குள் பொய் வெறும் காலில் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருகிறது. என்னை யாரும் இயக்க முடியாது. என்னை இயக்குவது இறைவன். என் பின்னால் இருப்பது என் ரசிகர்கள். மக்கள் என் பக்கம். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. எண்ணம் போல் தான் வாழ்க்கை” என்று கூறினார்.
கேள்வி பதில்கள்
இதனைத் தொடர்ந்து, இசை வெளியீட்டு விழாவின்போது நடிகர் தனுஷிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்துள்ளார். அதில், ஆரம்ப காலத்தில் 'இது ஹீரோ முகமே இல்ல' என விமர்சகர்கள் சொன்னார்கள். அங்கிருந்து தேசிய விருது, ஹாலிவுட் என வந்துள்ளீர்கள். அந்த விமர்சகர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வரியில் என்ன சொல்வீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, நன்றி என்று நடிகர் தனுஷ் பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் 'நானும் தனுஷ் மாதிரி தான், கண்டிப்பா ஜெயிச்சிடுவேன்' என்று சொல்வது பெருமையா இருக்குமா? இல்லை பெரிய பொறுப்பா இருக்குமா? என்ற கேள்விக்கு, வரமாக இருக்கும் என்று பதிலளித்தார்.
அடுத்ததாக, சமூக வலைதளங்களில் நடக்கும் கிண்டல்கள், ஃபேன் வார் அல்லது மீம்ஸ்களில் ஏதேனும் கமெண்ட் உங்களை பாதித்துள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, இல்லை என்று சொன்னால் பொய்; கண்டிப்பாக பாதிக்கும் என்றார்.
தொடர்ந்து, உங்கள் மகன்கள், நீங்கள் நடித்து வெளியாகும், படத்தைப் பார்த்து சொல்லும் விமர்சனம் எப்படி இருக்கும்? என்ற கேள்விக்கு, ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். படம் நன்றாக இருந்தால் பாராட்டுவார்கள்; சரியில்லை என்றால் மிகக் கடுமையாக நேருக்கு நேர் சொல்லிவிடுவார்கள். அதனால் அவர்களிடம் படம் காட்டவே பயமாக இருக்கும் என்று தனுஷ் பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து, நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளே வரும் போது சிலர் 'அண்ணா' என்றும், சிலர் 'தலைவா' என்றும் குரல் எழுப்பினார்கள். இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு, ரசிகர்கள் தான் என் குடும்பம். 'தலைவா' என்பதை விட பாசமாக 'அண்ணா' என்று அழைத்தால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் என்று கூறினார்.
மேலும், உங்கள் ரசிகர் மன்றங்களில் பெண்களுக்கு இன்னும் அதிக பங்களிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என நினைக்கிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, நடிகர் தனுஷ், அவர்களின் செயல்பாடுகள், பேச்சு எல்லாமே மிக முதிர்ச்சியாகவும், பொறுப்பாகவும் உள்ளது. அவர்களால் பல நற்பணிகள் நடக்கின்றன. குடும்பத்திற்கு ஒரு பெண் எப்படி விளக்கோ, அது போல எங்கள் இயக்கத்திற்கும் பெண்கள் விளக்கு போன்றவர்கள் என்றார்.
தொடர்ந்து, 234 தொகுதிகளிலும் இலவச ஏசி பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப் போவதாக தகவல் வந்ததே, கல்வியில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மாற்றம் என்ன? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் தனுஷ், ஆமாம், ஆனால் ஒரே நேரத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் தொடங்க முடியாது. இன்னும் 10–15 நாட்களுக்குள் சென்னையில் மூன்று இடங்களிலும், கன்னியாகுமரியில் ஒரு இடத்திலும் தொடங்குகிறோம். அடுத்த கல்வி ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டு செல்வதே எங்கள் நோக்கம் என்றார்.
அடுத்ததாக, கல்வி பற்றி பேசும் போது எதிர்கால இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்? நம்மிடம் காடு, நிலம், பணம் இருந்தால் பிடுங்கிக் கொள்வார்கள்; ஆனால் படிப்பை யாராலும் பிடுங்க முடியாது. தயவுசெய்து நன்றாகப் படியுங்கள், குழந்தைகளையும் படிக்க வையுங்கள். அவர்களுக்கு எல்லா அறிவும் வேண்டும் என்று கூறினார்.
மேலும், 24 வருட திரைப்பயணத்திற்குப் பிறகு அடுத்த ஆரம்பம் என்ன? அடுத்து D56 என்ற படத்தில் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளேன். அந்த இயக்குநரை புரிந்து கொள்ளும் முயற்சியில் உள்ளேன்.
ராபிட் ஃபயர் சுற்று
இதனைத் தொடர்ந்து, நடைபெற்ற ராபிட் ஃபயர் சுற்றில்,
- அம்மா, அப்பா: "ஓம்" (கடவுள் போன்றவர்கள்)
- ஆன்மீகம்: Discipline (ஒழுக்கம்)
- தேசிய விருது: யாருக்கும் அமையும்
- ஹாலிவுட்: ரொம்ப தூரம்
- விமர்சனம்: கண்டிப்பா தேவை
- அரசியல்: எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிய வேண்டிய, உணர வேண்டிய ஒரு அறிவு
- ரசிகர்கள்: என் தூண்கள்; என் கண்மணிகள். எனக்கான எல்லாமே அவர்கள் தான். என் வாழ்வின் எஞ்சிய காலம் அவர்களுக்காகவே என்று நடிகர் தனுஷ் பதிலளித்திருந்தார்.