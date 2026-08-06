ETV Bharat / entertainment

‘குட் நைட்’ மணிகண்டன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மக்கள் காவலன்’ படத்தின் கதை - வெளியான சுவாரஸ்யத் தகவல்

‎‎இயக்குநர் சந்தோஷ் குமார் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘மக்கள் காவலன்’, திரைப்படத்தின் கதை குறித்து படக்குழு தெரிவித்திருக்கிறது.

‘மக்கள் செல்வன்’ திரைப்படத்தில் மணிகண்டன்
‘மக்கள் செல்வன்’ திரைப்படத்தில் மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ‘பைசன் காளமாடன்’ திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, பிர்லா ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள ‘மக்கள் காவலன்’ படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

‎‎‘குட் நைட்’, ‘லவ்வர்’, ‘குடும்பஸ்தன்’ ஆகிய படங்களின் வர்த்தக வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தமிழ் சினிமாவின்அதிகம் விரும்பப்படும் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ள கே. மணிகண்டனின் அடுத்த படமாக இப்படம் அமைந்திருக்கிறது ‘மக்கள் காவலன்’. அதேசமயம், தனது திரைப்பயணத்தில் முதன்முறையாக முழுநீள ஆக்‌ஷன் டிராமாவில் அவர் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கிறார்.

‎‎இயக்குநர் சந்தோஷ் குமார் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘மக்கள் காவலன்’, திரைப்படத்தின் கதை குறித்து படக்குழு தெரிவித்திருக்கிறது. அதன்படி, கண்ணியமாக வாழ வேண்டும் என்ற ஒரே இலக்குடன் இருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதன், ஊழல் நிறைந்த ஒரு அமைப்பில் சிக்குகையில், அவனுக்கு சரணடைவதா அல்லது எதிர்த்து நிற்பதா என்ற இரண்டு வழிகளே கையில் இருக்கிறது.

ஒருவரின் உயிர்வாழ்வுக்கான போராட்டமாகத் தொடங்கும் அந்த பயணம், அவர் விரும்பாமலேயே மக்களின் தலைவராக மாறும் அளவுக்கு வளர்கிறது. போராட்டம் தீவிரமடையும்போது அதன் விலையும் அதிகரிக்கிறது. இறுதியில், ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் மக்களின் காவலனுக்கும் இடையேயான எல்லை மெதுவாக மறைந்து விடுகிறது. இதனை எடுத்துரைக்கும் விதமாக இப்படம் உருவாகவிருப்பதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

‎ஆக்‌ஷன் டிராமா பாணியில் உருவாகியுள்ள ‘மக்கள் காவலன்’, பிரம்மாண்டமான திரையரங்கு அனுபவத்தை வழங்கும் பிர்லா ஸ்டுடியோஸின் கனவையும், உணர்வுபூர்வமான, சமூக வேர்களைக் கொண்ட, தனித்துவமான திரைப்படங்களை உருவாக்கும் நீலம் ஸ்டுடியோஸின் அர்ப்பணிப்பையும் ஒன்றிணைப்பதாக அமைந்திருக்கிறது எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

‎இந்தப் படத்தில், முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் கே. மணிகண்டன் நடிக்கிறார். அவருடன் வாகை சந்திரசேகர், ஏ. வெங்கடேஷ், ஆர்.கே. விஜய்முருகன், சண்முகம் முத்துசாமி, சபுமோன், உன்னி மாயா, திவ்யா ஸ்ரீபாதா, ஜென்சன் திவாகர், லல்லு, ஜெமினி மணி மற்றும் ரகு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: ’கஜினி’ படத்தின் வில்லன் நடிகர் பிரதீப் ராவத் புற்றுநோயால் காலமானார்

‎‎‘பைசன் காளமாடன்’, ‘தாய்க்கிழவி’ திரைப்படங்களையடுத்து வெற்றிகரமாக தொடரும் பிர்லா ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் நீலம் ஸ்டூடியோஸ் கூட்டணியில் உருவாகும் ‘மக்கள் காவலன்’ திரைப்படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைக்கிறார். ‎

இந்த படம் குறித்து நடிகர் கே. மணிகண்டன் கூறுகையில், “கலாசார மற்றும் இன மோதல்களை மையமாகக் கொண்ட தனித்துவமான ஆக்‌ஷன் டிராமா திரைப்படம் ‘மக்கள் காவலன்’. இந்தக் கதையின் புதுமையும், நேர்மையும் என்னை உடனே கவர்ந்தது. அதுவே இந்தப் படத்தில் நடிக்க என்னைத் தூண்டியது. இது விறுவிறுப்பான, தீவிரமான, இன்றைய காலத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமான திரைப்படம். சந்தோஷ் இந்தக் கதையை முதன்முதலாக சொன்னபோதே நான் முழுமையாக ஈர்க்கப்பட்டேன். இது எங்கள் அனைவரின் கனவு படம். நாங்கள் நினைத்தபடியே இந்தப் படம் உருவாகியிருப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

நடிகர் மணிகண்டன்
மக்கள் காவலன் திரைப்படம்
MAKKAL KAVALAN POSTER
ACTOR K MANIKANDAN
MAKKAL KAVALAN MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.