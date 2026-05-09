விஜய் தேவரகொண்டா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 'ரௌடி ஜனார்தனா' பட போஸ்டர் வெளியீடு
Published : May 9, 2026 at 7:56 PM IST
ஹைதராபாத்: நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 'ரௌடி ஜனார்தனா' பட போஸ்டரை படக்குழு வெளியீடு செய்துள்ளது.
தெலுங்குத் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திர நடிகர்களில் ஒருவராக விஜய் தேவரகொண்டா வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இவர் தயாரிப்பாளராகவும் இருந்து வருகிறார். தற்போது ரவி கிரண் கோலா இயக்கத்தில், எஸ்விசி பேனரில் தில் ராஜூ மற்றும் ஹிரிஷ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிக்கும் 'ரௌடி ஜனார்தனா' படத்தில் இவர் நடித்து வருகிறார். இவருக்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் இணைந்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் ஜோடியாக நடிக்கும் முதல் படம் இதுவாகும்.
இந்த நிலையிலேயே, விஜய் தேவரகொண்டா-வின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படக்குழு 'ரௌடி ஜனார்தனா' பட பேனரை வெளியிட்டுள்ளது. இன்று (மே 9) விஜய் தேவரகொண்டா பிறந்தநாளை கொண்டாடி வரும் சூழலில் அவருக்கு படக்குழு இந்த சர்ப்ரைஸை வழங்கி இருக்கின்றது.
இதுகுறித்து அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் பதிவில், 'உலகையே எதிர்த்து போராடுவான். ஆனால், அன்புக்கு அடி பணிவான்' என கூறப்பட்டுள்ளது. படக்குழுவின் இந்த பேனரை விஜய் தேவரகொண்டா ரசிகர்கள் தற்போது வைரலாக்கி வருகின்றனர். குறிப்பாக, காலை 10.07 மணிக்கு இந்த பேனர் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் அது ஆயிரக்கணக்கான பார்வையாளர்களை தற்போது வரை கடந்துள்ளது.
யார் இந்த விஜய் தேவரகொண்டா?
மே 9, 1989 அன்று தெலுங்கானாவில் பிறந்தவரே இந்த விஜய் தேவரகொண்டா. 2011-ல் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமானாலும், 2015-ல் வெளியான 'யெவடே சுப்பிரமணியம்' திரைப்படம் மூலம் கவனத்தை ஈர்த்தார். 2017-இல் வெளியான அர்ஜுன் ரெட்டி திரைப்படம் இவரை தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலமாக்கியது. இந்த படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதை அவர் வென்றார்.
இவரது நடிப்பில் வெளியான சிறந்த திரைப்படங்களாக பெல்லி சுப்புலு, கீதா கோவிந்தம், டியர் காம்ரேட், மகானடி, டாக்ஸிவாலா, லிகர், குஷி மற்றும் தி ஃபேமிலி ஸ்டார் போன்றவை உள்ளன.
நடிகை ராஷ்மிக மந்தனா உடன் திருமணம்
கடந்த பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று, நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவை திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்தத் திருமணம் ஊடகங்களில் 'VIROSH' என்று பரவலாகப் பேசப்பட்டது. திருமணத்திற்கு பிறகாக ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா இருவரின் நடிப்பில் 'ராணாபாலி' படப்பிடிப்பு மீண்டும் துவங்கப்பட்டது. இந்த படமானது வருகிற செப்டம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், பான் இந்தியா ரூரல் ஆக்ஷன் கதையாக உருவாகி வரும் 'ரவுடி ஜனார்த்தனா' திரைப்படத்தின் பேனரை விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த படமானது உலகம் முழுவதும் வரும் டிசம்பர் மாதம் திரையில் வெளியிடப்படும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.