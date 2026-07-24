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விஜய் ஆண்டனி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிரபல ஓடிடியில் ஒளிபரப்பாகும் 'நூறு சாமி'

பல ஆண்டுகளாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்த ஒரு விதவை தாயின் கதையில் உருவான 'நூறு சாமி' படம் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளது.

ஓடிடியில் வெளியாகும் நூறு சாமி
ஓடிடியில் வெளியாகும் நூறு சாமி (@vijayantony)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 6:17 PM IST

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சென்னை: விஜய் ஆண்டனியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 'நூறு சாமி' திரைப்படம் ZEE5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

விஜய் ஆண்டனியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, இதயத்தைத் தொடும் குடும்பப் பொழுதுபோக்கு திரைப்படமான 'நூறு சாமி' இந்த ஆகஸ்டில் தங்களின் OTT தளத்தில் பிரீமியராக வெளியாகவுள்ளதாக ZEE5 தமிழ் அறிவித்துள்ளது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ ஸ்ட்ரீமிங் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் இந்நிறுவனத்தின் OTT-யில் வெளியான 'பரிமளா & கோ' திரைப்படம் குடும்ப பார்வையாளர்களின் விருப்பமான படமாக உருவெடுத்துள்ளது. ஜெயராம் மற்றும் ஊர்வசி நடிப்பில் வெளியான இந்த படம், தனது தனித்துவமான நகைச்சுவை மற்றும் அனைவரும் எளிதில் தொடர்புபடுத்திக்கொள்ளக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகளை மீறிய வெற்றியைப் பெற்றது.

குடும்ப பார்வையாளர்கள் மட்டுமின்றி நகைச்சுவையை விரும்பும் ரசிகர்களிடமும் இப்படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று, இந்த தளத்தில் பிரபலமான திரைப்படமாக மாறியது. இந்த வெற்றியால் அடுத்தடுத்து குடும்பப்பாங்கான படங்களை ZEE5 தமிழ் வெளியிட உள்ளது.

அதன்படி தற்போது 'நூறு சாமி' திரைப்படத்தை வெளியிடப்பட உள்ளது. ‎உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள 'நூறு சாமி', தனது மகனையும் குடும்பத்தையும் முன்னிலைப்படுத்தி, பல ஆண்டுகளாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்த ஒரு விதவை தாயின் கதையைச் சொல்கிறது.

தனது 40-களின் நடுப்பகுதியில், மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழலாம் என்று கதாநாயகி நினைக்கும்போது, அந்த முடிவை சமூகம் ஏற்குமா? அவரின் மகன்கள் ஏற்பார்களா? என அடுத்தடுத்து நகரும் சம்பவங்களே படத்தின் மீதிக்கதை.

சசி இயக்கத்தில் ஜூன் 19-ம் தேதி, திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைபடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. விஜய் ஆண்டனியின் முந்தைய திரைப்படங்களில் பாராட்டப்பட்ட தாய்-மகன் உறவுகளைப் போலவே, இந்தப் படமும் ஒரு தாய் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யும் எண்ணற்ற தியாகங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

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திருமணம், தாய்மை, தியாகம், துணை, வாழ்க்கை மற்றும் பெண்கள் மீது சமூகம் வைக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து இப்படம் விவரித்துள்ளது. இதனால் பல தலைமுறைகளைச் சேர்ந்த தாய்மார்களும், திருமணமான பெண்களும் எளிதில் தொடர்புபடுத்திக்கொள்ளக்கூடிய கதையாக இது அமைந்துள்ளது.

திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படத்தை பல தரப்பினரும் பாராட்டினர். இந்த நிலையில், ‎'நூறு சாமி' படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஓடிடி தளத்தில் பிரத்யேகமாக வெளியாகிறது. இதன் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

TAGGED:

NOORU SAMY
VIJAY ANTONY
நூறு சாமி
விஜய் ஆண்டனி
NOORU SAAMI STREAMING ON OTT

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