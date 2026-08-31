ETV Bharat / entertainment

’கம்பேக்’ கொடுத்த நிவின் பாலி - ரூ. 200 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கும் ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’

‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ படத்தை இயக்கியுள்ள கிரீஷ் ஏடி முன்னதாக மமிதா பைஜூ நடித்த ‘பிரேமலு’ ’ஐ ஆம் காதலன்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் பட போஸ்டர்
பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் பட போஸ்டர் (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடித்த ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ திரைப்படத்தின் வசூல் 200 கோடி ரூபாயை நெருங்கி வருகிறது.

பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்த படம் வெளியான முதல் நாளில் (ஆகஸ்ட் 21) இந்தியாவில் 4.90 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது. உலகளவில் 16 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.

கம்பேக் கொடுத்த நிவின் பாலி

இதனைத்தொடர்ந்து, ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகரித்து வருகிறது. அதன்படி இப்படம் வெளியாகி 10வது நாளில் இந்தியாவில் 96.15 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

நேற்று மட்டும் 2669 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு 10 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. உலகளவில் 194.65 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. நேற்று 10வது நாளில், அதிகபட்சமாக கேரளாவில் 9.75 கோடி ரூபாயும், கர்நாடகாவில் 1.15 கோடி ரூபாயும், தமிழ்நாட்டில் 55 லட்ச ரூபாயும் வசூல் ஆகியுள்ளது.

படம் வெளியான நாள் முதல் வரவேற்பின் காரணமாக தென்னிந்தியாவில் திரையரங்குகளில் காட்சிகள் அதிகரிக்கப்படுகிறது. மேலும் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் இப்படம் டப்பிங் செய்யப்பட்டு, வரும் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்

கிரிஷ் ஏடி இயக்கத்தில் நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’. நிவின் பாலி வசிக்கும் பகுதிக்கு குடிபெயரும் மமிதா பைஜூ அவரை காதலிக்க தொடங்குகிறார். வயது வித்தியாசம் காரணமாக அவரது காதலை நிவின் பாலி நிராகரிக்கிறார். பின்னர் என்ன நடந்ததே என்பதே படத்தின் மையக்கதை.

இதையும் படிங்க: ’டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தின் வசூல் பெரும் சரிவு - இரண்டாம் நாள் நிலவரம் என்ன?

இப்படத்தில் வயதாகி திருமணம் ஆகாத நடுத்தர வயது நபராக நிவின் பாலி அசத்தலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதேபோல் மமிதா பைஜூ கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ப முதிர்ச்சியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். நிவின் பாலிக்கு கடைசியாக நடித்த சில படங்கள் எதிர்மறை விமர்சனங்களை சந்தித்த நிலையில், அவர் கடைசியாக நடித்த சர்வம் மாயா நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது வெளியாகியுள்ள பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படமும் வசூலை குவித்து வருகிறது.

TAGGED:

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்
NIVIN PAULY
MAMITHA BAIJU
BETHLEHEM KUDUMBA UNIT COLLECTIONS
BETHLEHEM KUDUMBA UNIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.