திரையரங்கில் மீண்டும் காலை 6 மணி காட்சி; தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தினசரி 6 காட்சிகளுக்கு அனுமதி
பல வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிகாலை சிறப்பு காட்சிகளை திரையிட தவெக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 3, 2026 at 6:01 PM IST
சென்னை: புதிய படங்கள் வெளியாகும் தினத்தில் இருந்து அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு தினசரி ஆறு காட்சிகள் திரையிட தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் புதிய தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளியிடும் நாளிலிருந்து ஒரு வார காலத்திற்கு திரைப்படங்களை நாளொன்றுக்கு 6 காட்சிகள் என காலை 6 மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் அதிகாலை 2.30 மணி வரை திரையிட அனுமதியளிக்கும்படி தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு திரையரங்கு மற்றும் மல்டி பிளெக்ஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பாக அரசிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
1957-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு திரையரங்குகள் (ஒழுங்குமுறை) விதியின் கீழ், திரையரங்குகளுக்கு வழங்கப்படும் 'C' படிவ உரிம நிபந்தனை 14-A-இன்படி, தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் தினசரி 4 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு வருகின்றன.
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மேலும், தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு புதிதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்களை, ரிலீஸாகும் நாளிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்கு தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும், உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொதுவிடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிட அனுமதியளிக்கப்பட்டு தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரைப்படத் துறையினர் அளித்த கோரிக்கை குறித்து கலந்தாலோசித்த பின்னர், தமிழ்நாடு திரையரங்குகள் (ஒழுங்குமுறை) விதிகளில் திருத்தம் செய்ய உத்தேசித்து, தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் புதியதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து ஒரு வாரத்திற்கு தினசரி ஆறு காட்சிகளுக்கு மிகாமல் காலை 6 மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் அதிகாலை 2.30 மணி வரை திரையிட அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதேபோன்று உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் தினசரி ஆறு காட்சிகள் திரையிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.