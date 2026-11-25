ராஜீவ் - சோனியா காந்தியின் காதல் தருணங்களை ரீகிரியேட் செய்த ரிதேஷ், ஜெனிலியா தம்பதி?
இந்த புகைப்படம் ராஜீவ் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தியின் புகைப்படங்களை மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது போல் உள்ளது என்று நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டுள்ளனர்.
Published : November 25, 2026 at 3:03 PM IST
ஹைதராபாத்: நடிகர் ரிதேஷ் தேஷ்முக் மற்றும் ஜெனிலியா தம்பதியினர், ராஜீவ், சோனியா காந்தியின் புகைப்படத்துடன் இணைத்து நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
நடிகர் ரிதேஷ் தேஷ்முக் மற்றும் ஜெனிலியா தம்பதியினரின் சமீபத்திய சமூக வலைதள பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த புகைப்படத்தில் ஒரு உணவகத்தில் ஜெனிலியா, ரிதேஷ் தேஷ்முக் மடி மீது அமர்ந்து அவருக்கு உணவளிப்பது போன்று போஸ் கொடுத்துள்ளனர். மேலும் ரித்தேஷ் தேஷ்முக் இந்த புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு, “Table For Two, Chair for One" என பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த புகைப்படத்தின் கமெண்ட்களில் நெட்டிசன்கள், “இந்த புகைப்படம் ராஜீவ் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தியின் புகைப்படங்களை மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது போல் உள்ளது” என பதிவிட்டுள்ளனர். மேலும் ஒரு சிலர் “ராஜீவ் மற்றும் சோனியா காந்தி ஜென்சி வெர்ஷன்” எனவும் பதிவிட்டுள்ளனர்.
ரித்தேஷ், ஜெனிலியா புகைப்படத்தை ஒப்பிடுவதற்கான காரணம் என்ன?
கடந்த நவம்பர் 16ஆம் தேதி சோனியா காந்தி எழுதிய நினைவுக்குறிப்புகள் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் ராகுல் காந்தி தனது பெற்றோர் வீட்டில் அன்பை வெளிப்படுத்தியது குறித்து பேசினார். அப்போது, “எனது தாயார் சோனியா காந்தி ஒவ்வொரு முறை மதிய உணவின் போதும், தந்தை ராஜீவ் காந்தியின் மடி மீது அமர்ந்து சாப்பிடுவார். இந்த செயல் அனைவரது வீட்டிலும் நடக்கும் பொதுவானது என முதலில் கருதினேன். பிறகு நான் மற்ற பள்ளி நண்பர்கள் வீட்டிற்கு சென்ற போது அவர்களின் பெற்றோர்கள் தனித்தனியாக அமர்ந்து உணவருந்துவதை பார்த்தேன்.
அப்போது எனது பெற்றோர் போல, மற்ற தம்பதியினர் அன்பை பரிமாறிக் கொள்ளவில்லை என்பது ஆச்சர்யமாக இருந்தது” என கூறினார். அப்போது அரங்கில் இருந்தவர்கள் இதனை கேட்டு சிரித்த நிலையில், பின்னர் இது விவாத பொருளாக மாறியது.
#WATCH | Delhi: At the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I see Amrinder Singh Ji here... We saw them (Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi) argue, but we only saw them fight once. The coincidence of coincidences, my father was speaking to Amrinder Singh on the phone when it happened... That was the only time we ever saw them fight. I've never seen this in another house. Every meal, there would be Papa, and on Papa's lap, there would be Mamma. I thought this was a normal thing, so I would go to my friend's house, and they wouldn't be sitting in each other's laps. I'd ask my friends, "Guys, what is going on? Why is your mother not sitting on your father's lap?" At lunchtime, dinnertime, Mamma was sitting on Papa's lap..." (Source: Congress)— ANI (@ANI) November 16, 2026
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சமூக வலைதளத்தில் ஒரு சிலர் ராகுல் காந்தி பெற்றோர் அன்பை பரிமாறிக் கொண்டதை பாராட்டிய நிலையில், மேலும் சிலர் சொந்த குடும்ப விஷயத்தை பொது வெளியில் பேசியது ஏன் என கேள்வி எழுப்பினர். அதுமட்டுமின்றி பாஜக தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி பேசியது குறித்து விமர்சனம் செய்தனர். இதற்கு தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிலளித்த ராகுல் காந்தி, சிவன் மற்றும் பார்வதி ஒன்றாக அமர்ந்து இருப்பது போன்ற புகைப்படத்தை பகிர்ந்து சத்யம் சிவன் சுந்தரம் என பதிவிட்டுள்ளார்.