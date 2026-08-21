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இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரை கிண்டல் செய்தாரா சந்தோஷ் நாராயணன்? நடந்தது என்ன?

சந்தோஷ் நாராயணன் விவகாரத்தில் கமெண்ட் செய்த ஷான் ரோல்டனையும் சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் விமர்சித்து வரும் நிலையில், கலைஞர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம், ஆனால் வெறுப்பு இல்லை என ஷான் ரோல்டன் தெரிவித்துள்ளார்.

சந்தோஷ் நாராயணன், சாய் அபயங்கர்
சந்தோஷ் நாராயணன், சாய் அபயங்கர் (IANS, X/ @SaiAbhyankkar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 12:21 PM IST

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சென்னை: இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்ரை சந்தோஷ் நாராயணன் கிண்டல் செய்ததாக சமூக வலைதளத்தில் பரவும் தகவல் கோலிவுட்டில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் மற்றும் பாடகர் மன்னார் முத்து இருவரும் இணைந்து ‘மன்னாரு’ என்ற பாடலை வெளியிட்டிருந்தனர். இந்த பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், சந்தோஷ் நாராயணன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அந்த வீடியோவில், பாடகர் மன்னார் முத்துவிடம் பேசும் சந்தோஷ் நாராயணன் மன்னாரு பாடல் ஹிட்டானதால் அதன் 'UnPlugged' வெர்ஷனை உருவாக்கப் போவதாக கேலியாக கூறுகிறார்.

'UnPlugged' வெர்ஷன் என்பது, மின்சாரம் பயன்பாடு இல்லாமல், கிட்டார் போன்ற இசை கருவிகளை கொண்டு இசையமைப்பது ஆகும். சந்தோஷ் நாராயணன் வெளியிட்ட வீடியோவை தொடர்ந்து அவர் இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரை கேலி செய்துள்ளதாக சமூக வலைதளத்தில் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. தொடர்ச்சியாக தனது பாடல்களுக்கு 'UnPlugged' வெர்ஷன் வெளியிடும் சாய் அபயங்கரை சந்தோஷ் நாராயணன் கேலி செய்துள்ளதாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இதனையடுத்து இந்த சர்ச்சை குறித்து சந்தோஷ் நாராயணன் அந்த பதிவில் பதில் தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், ”Unplugged பதிப்பை உருவாக்க முயன்ற எனது சொந்த முயற்சியை நானே நகைச்சுவையாக கிண்டல் செய்து கொண்டேன். இது சாய் அபயங்கரையோ அல்லது வேறு யாரையோ நினைத்து பதிவிட்டது அல்ல. எனக்கு சாய் அபயங்கர் இசை பிடிக்கும். நான் யாரையாவது கேலி செய்ய விரும்பினால், அவர்களின் பெயரை குறிப்பிட்டு பேசுவேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே சந்தோஷ் நாராயணன் பதிவிற்கு சிரிக்கும் எமோஜியை பதிவிட்ட இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டானையும் சமூக வலைதளத்தில் விமர்சித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நான் பொதுவாக சமூக வலைதளங்களில் வரும் கமெண்ட்களை படிப்பதில்லை. ஆனால் ஒரு சிலர் என்னை டேக் செய்து ஆபாச வார்த்தைகள் பேசி பதிவிடுகின்றனர்.

இந்த விவகாரத்தில் நான் தெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன். சந்தோஷ் நாராயணனை எனக்கு பல வருடங்களாக தெரியும் என்பதால், அந்தப் பதிவில் சிரிக்கும் எமோஜியை பதிவிட்டேன். மற்றபடி எந்தவித வெறுப்பும் இல்லை. அதே நேரத்தில் கலைஞர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம், ஆனால் வெறுப்பு இல்லை. இந்த விவகாரத்தில், சர்ச்சையை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

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தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர், டூட், கருப்பு உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். மேலும் ’ஆச கூட’, ‘பவழமல்லி’ உள்ளிட்ட இசை ஆல்பங்கள் மூலம் பிரபலம் அடைந்துள்ளார். இந்நிலையில் சாய் அபயங்கரின் அடுத்த ஆல்பம் ‘ரதிமா’ (Radhimaa) வரும் 24 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. அதற்கான 'UnPlugged' வெர்ஷனையும் பாடல் வெளியான பின்பு வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

SANTHOSH NARAYANAN
சந்தோஷ் நாராயணன்
சாய் அபயங்கர்
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