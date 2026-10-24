ரூ.700 கோடி வசூலை நெருங்கும் ’ஜெயிலர் 2’ - பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாறு படைக்கும் ரஜினிகாந்த்
சென்னையில் உள்ள தனியார் மாலில் நேற்று ரஜினிகாந்த் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகியோர் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடன் பார்த்து ரசித்தனர்
Published : October 24, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:14 PM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியான 9 நாட்களில் ரூ.628 கோடி வசூல் செய்து இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில் பல்வேறு திரைப்பட சாதனைகளை முறியடித்து வருகிறது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்திற்கே உரித்தான கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் உருவான திரைப்படம் ’ஜெயிலர் 2’. இந்த திரைப்படத்தின் வெற்றிகரமான முதல் பாகத்திற்கு பிறகு, இரண்டாம் பாகம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது. அதே நேரத்தில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் புரமோஷனில் படக்குழு பெரிதும் ஆரவாரமின்றி செயல்பட்டது.
ஆனால் இந்த திரைப்படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் என நட்சத்திர நடிகர்களுக்கு குறைவில்லை. அதனால், இந்த திரைப்படத்திற்கு பொதுவாகவே எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இந்நிலையில் ஜெயிலர் 2 எதிர்பார்ப்பை விட தற்போது திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.
An entertainment packed feast in theatres near you!🤩💥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 23, 2026
இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் இருவரும் சேர்ந்து சென்னை ஃபீனிக்ஸ் வணிக வளாகத்தில் இருக்கும் ஜாஸ் திரையரங்கில் ’ஜெயிலர் 2’ படத்தை ரசிகர்களுடன் பார்த்து ரசித்தனர். ரஜினிகாந்த் 40 வருடங்களுக்கு பிறகு திரையரங்கில் ரசிகர்களுடன் ஜெயிலர் 2 படத்தை பார்த்து ரசித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது குறித்து வெளியான வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
’லியோ’ திரைப்பட சாதனை முறியடிப்பு
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியான 9 நாட்களில் 628.05 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் நேற்று (அக்டோபர் 24) வரை ரூ. 408.55 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. வெளிநாடுகளில் இதுவரை ரூ. 219.50 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.628.05 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
நேற்று 9-வது நாளில் இந்தியளவில் ரூ. 14.50 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.5 கோடி என மொத்தம் ரூ. 19.50 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இப்படம் வெளியான முதல் நாளில் ரூ. 59.70 கோடி வசூல் செய்த நிலையில், நேற்று குறைவான வசூலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இதன்மூலம் தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் வரிசையில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் விஜய் நடித்த லியோ திரைப்படத்தின் வசூல் சாதனையை (ரூ. 605 கோடி) ஜெயிலர் 2 முறியடித்துள்ளது.
700 கோடி ரூபாயை நெருங்கும் ’ஜெயிலர் 2’
முதலிடத்தில் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த 2.0 திரைப்படம் (691 கோடி ரூபாய்) தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. மேலும் சல்மான்கான் நடிப்பில் வெளியான ’சுல்தான்’ (627 கோடி ரூபாய்), மற்றும் பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான ’சலார்’ (617 கோடி ரூபாய்) ஆகிய திரைப்படங்களின் வசூல் சாதனையை ஜெயிலர் 2 முறியடித்துள்ளது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியான 4 நாட்களில் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்த நிலையில், இரண்டாவது வார இறுதியில் மட்டும் 60 முதல் 75 கோடி ரூபாய் வசூலை பெறும் என கணிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு வசூலை பெறும் பட்சத்தில் தமிழ் சினிமாவில் முறியடிக்க முடியாத வசூலை கணக்கை பெற்று ’பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்’ ஆக ரஜினிகாந்த் நிலைத்திருப்பார்.