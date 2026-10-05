'ஜெயிலர் 2’ டிரெய்லர் வெளியானது - ரஜினியின் மாஸ் அவதாரம்
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
Published : October 5, 2026 at 6:04 PM IST
சென்னை: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 2.25 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய டிரெய்லர் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
முதல் பாகத்தை போன்று இரண்டாம் பாகத்தில் ரஜினி தனக்கே உரித்தான ஸ்டைலுடன் கலக்குகிறார். ஜெயிலர் 2 டிரெய்லர் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு, சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஜெயிலர் 2’. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். நெல்சன், ரஜினிகாந்த் கூட்டணியில் உருவான ஜெயிலர் முதல் பாகம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது. வெகுநாட்களுக்கு பிறகு ரஜினி ஆக்ஷன் அவதாரத்தில் கலக்கிய திரைப்படம் என ரசிகர்கள் முதல் பாகத்தை கொண்டாடினர்.
மேலும் அப்படத்தில் இடம்பெற்ற ’ஹுகும்’ பாடலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இன்று வரை அந்த பாடல் ரஜினி ரசிகர்களின் விருப்பமான பாடலாக உள்ளது. முதல் பாகம் வசூலை குவித்த நிலையில், இரண்டாம் பாகம் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது முதல் எதிர்பார்ப்பு எகிறியது.
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ஜெயிலர் 2 படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடிக்கப் போவது யார் என ரசிகர்களுக்கு ஆவல் ஏற்பட்டது. அதன்படி மோகன்லால் மற்றும் சிவராஜ்குமார் போன்று இந்த படத்தில் ஹிருதிக் ரோஷன் மிரட்டலான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே ஜெயிலர் 2 படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. முதல் பாகத்தில் ஹுகும் பாடல் பிரபலமானதை போன்று இந்த பாகத்தில் ’One Name’ பாடல், படம் வெளியான பிறகு ரஜினி ரசிகர்களின் கீதமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.