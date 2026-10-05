’ஜெயிலர் 2’ டிரெய்லர் - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியீடு
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் தொடர்பான ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
Published : October 5, 2026 at 11:30 AM IST
சென்னை: ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் ’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியாகிறது.
’ஜெயிலர்’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘ஜெயிலர் 2’ (Jailer 2) திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த், நெல்சன் திலீப்குமார் பிளாக்பஸ்டர் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
முதல் பாகத்தில் விநாயகன் முக்கிய வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா முக்கிய வில்லனாக நடித்துள்ளதாக தெரிகிறது. அதுமட்டுமின்றி நடிகை வித்யா பாலன், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
மேலும் முதல் பாகத்தை போன்று இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அவர்களளுடன் கூடுதலாக மிதுன் சக்கரவர்த்தி, விஜய் சேதுபதி, ஹிருதிக் ரோஷன் ஆகியோரும் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளதால், இப்படத்திற்கு தியேட்டர்களில் விசில் பறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜெயிலர் முதல் பாகத்தில் பாடல்கள் இன்று வரை ரசிகர்களின் பிளே லிஸ்டில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஜெயிலர் 2 படத்தின் முதல் பாடல் ‘அல்ல போலேலோ’ பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து வெளியான 'One Sun One Moon', 'One Name' ஆகிய பாடல்கள் தொடக்கத்தில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. மற்ற பாடல்களும் சுமார் ரகம் என சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் மத்தியில் கருத்துக்கள் நிலவிய நிலையில், நேற்று முதல் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
இதனிடையே இன்று மாலை ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகிறது. ஏற்கனவே ஜெயிலர் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாத நிலையில், படத்திற்கு ப்ரமோஷன் பெரியளவில் செய்யப்படவில்லை என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு வந்தனர். இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினியின் பேச்சை கேட்க முடியவில்லை என ரசிகர்கள் வருத்தத்தில் உள்ள நிலையில், இன்று (அக். 5) டிரெய்லர் வெளியாகிறது.
டிரெய்லரில் ரஜினிகாந்த் பஞ்ச் வசனங்களுடன் காட்சிகள் அதிகம் இடம்பெறுமா அல்லது படத்தில் கேமியோ கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள நடிகர்களின் காட்சிகள் இடம்பெறுமா என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர். ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.