ரஜினி, கமல் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் 'புரோமோ' வெளியானது
ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இருவரும் 45 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நெல்சன் இயக்கும் திரைப்படத்தில் நடிக்கின்றனர்.
கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் (Red Giant Movies)
Published : February 21, 2026 at 12:41 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் 'புரோமோ' வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ள திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வீடியோ இன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் சினிமாவின் இரு பெரும் நட்சத்திரங்கள் 45 வருடங்களுக்கு பிறகு தற்போது இணைந்து நடிக்கின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்திற்கு ராஜீவ் மேனன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.