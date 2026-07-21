நயன்தாரா, கவின் நடித்துள்ள ’ஹாய்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
ஹாய் படத்தின் இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் படங்களில் இயக்குநராகவும், ‘Badass’ ’போர்கண்ட சிங்கம்’ உள்ளிட்ட பல பாடல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 7:38 AM IST
சென்னை: நடிகை நயன்தாரா, கவின் இணைந்து நடித்துள்ள ‘ஹாய்’ (Hi) படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஹாய்' திரைப்படத்தில் நயன்தாரா, கவின், மறைந்த கே. பாக்யராஜ், பிரபு, ராதிகா சரத்குமார், ‘வி.டி.வி’ கணேஷ், சத்யன், 'ஆதித்யா' கதிர், குரேஷி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ராஜேஷ் சுக்லா ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு, ஜென் மார்ட்டின் இசையமைத்துள்ளார். படத்தொகுப்பு பணிகளை பிலோமின் ராஜ் மேற்கொண்டுள்ளார்.
குடும்ப பொழுதுபோக்கு படமாக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஜீ ஸ்டுடியோஸ், தி ரவுடி பிக்சர்ஸ், மற்றும் செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ ஆகிய நிறுவனங்கள் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் - எஸ். எஸ். லலித்குமார் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். வினோத் சி.ஜே. மற்றும் கே.எஸ். மயில் வாகனன் ஆகியோர் இணை தயாரிப்பாளர்களாகவும், வி.கே. குபேந்திரன் கிரியேட்டிவ் புரொடியூசராகவும் பொறுப்பு ஏற்றுள்ளனர்.
இப்படத்தில் ‘கண்ணக்குழிய...’ என்ற பாடல் ஒன்று ஏற்கனவே வெளியாகி, மில்லியன் கணக்கிலான பார்வையாளர்களை பெற்று, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது. இந்நிலையில், ஹாய் படத்தின் வெளியீட்டு தேதி தொடர்பான பிரத்யேக காணொளியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்த திரைப்படம் ஆகஸ்ட் மாதம் 14-ஆம் தேதி முதல் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது.
ஹாய் படம் குறித்து இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் பேசுகையில், “ஹாய் திரைப்படம் பெயருக்கு ஏற்றபடி எளிமையான, இனிமையான திரைப்படம். ரசிகர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்துடன் இரண்டே கால் மணி நேரம் ஜாலியாக பார்த்திடும் வகையில் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் தயாராகி உள்ளது. சென்னை, கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி ஆகிய மூன்று இடங்களில் ‘ஹாய்’ படத்தின் கதை நிகழ்கிறது.
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‘டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங்’, ‘சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம்’, ‘யாரடி நீ மோகினி’, படங்களைப் போல் வில்லன்களே இல்லாத ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக இப்படம் உருவாகி இருக்கிறது'' என்றார். இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற ‘கைதி’, ‘மாஸ்டர்’, ‘விக்ரம்’ ஆகிய படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவரான விஷ்ணு எடவன், ‘Badass’, ‘போர்கண்ட சிங்கம்’ உள்ளிட்ட பல பாடல்களை எழுதியுள்ளார்.