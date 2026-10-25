தர்மன் படத்தில் நயன்தாரா; மீண்டும் இணையும் ரஜினி-நயன் கூட்டணி
ரஜினிகாந்தின் தர்மன் படத்தில் நயன்தாரா இணைவதன் மூலம் இருவரும் ஐந்தாவது முறையாக ஒன்றாக நடிக்கவுள்ளனர்.
Published : October 25, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் தர்மன் திரைப்படத்தில் நடிகை நயன்தாரா இணைந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் 173-வது திரைப்படமான ‘தர்மன்’ படத்தை இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தை உலக நாயகன் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்து வருகிறார்.
மீண்டும் இணையும் ரஜினி-நயன்
இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் நயன்தாரா இணைந்து நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தற்போது படக்குழு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் ரஜினிகாந்த் மற்றும் நயன்தாரா ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.
Welcome on board mam ♥️🤗— Ashwath Marimuthu (@Dir_Ashwath) October 25, 2026
ஏற்கெனவே ‘சந்திரமுகி’, ‘குசேலன்’, ‘தர்பார்’, ‘அண்ணாத்த’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் ரஜினிகாந்துடன் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ளார். தற்போது மீண்டும் இந்த கூட்டணி இணைவதன் மூலம் இருவரும் ஐந்தாவது முறையாக ஒரே படத்தில் நடிக்கவுள்ளனர்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நயன்தாரா, கதாநாயகியாக மட்டுமின்றி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். இந்நிலையில், ரஜினிகாந்துடன் அவர் மீண்டும் இணைவது ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
ரஜினி-கமல்-நயன் கூட்டணி
மேலும், இப்படத்தில் ஏற்கனவே நடிகை சிம்ரன் மற்றும் ராஷி கண்ணா உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி மற்றும் நடிகை ஸ்ரீலீலா ஆகியோரும் இப்படித்தில் நடிக்கின்றனர். அதே போல், நடிகர் யோகி பாபுவும் இப்படத்தில் முக்கியப் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.
ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், நயன்தாரா என முன்னணி நட்சத்திரங்களின் பங்களிப்பு இப்படத்தின் மீதான கவனத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இப்படத்தின் கதை, நயன்தாராவின் கதாபாத்திரம் மற்றும் பிற முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘தர்மன்’ திரைப்படம் 2027ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனினும், படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு தேதி குறித்த அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.