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‎நடிகை நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தின் டீஸர் வெளியீடு - பட ரிலீஸ் தேதி எப்போது?

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் 6ஆம் தேதி ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.

மூக்குத்தி அம்மனாக நயன்தாரா
மூக்குத்தி அம்மனாக நயன்தாரா (SS from Teaser)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 1:11 PM IST

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சென்னை: சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிகை நயன்தாரா அம்மனாக நடித்துள்ள ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தின் டீஸர் வெளியாகி உள்ளது.

ஆக்‌ஷன், காமெடி, எமோஷனல் என படத்திற்கு படம் வித்தியாசமான கதை மற்றும் கதாபாத்திரங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கும் நடிகைகளில் ஒருவர் நயன்தாரா. அந்த வகையில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு நடிகரும் இயக்குநருமான ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். காமெடி கதைக்களம் கொண்ட இப்படத்தில் அழகான அம்மனாக தோன்றி மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார் நயன்.

முதல் பாகம் அமோக வரவேற்பை பெற்றதைத் தொடர்ந்து இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க முன்வந்தார் இயக்குநர் சுந்தர் சி. இந்த படத்திலும் அம்மனாக நயன்தாராவே நடித்துள்ள நிலையில், ‘ரைஸ் ஆஃப் மஹாசக்தி’ எனும் பெயரில் படத்தின் டீஸர் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ டீஸர்

‎நிகழ்காலம் அல்லாத புராண கற்பனை காலத்தில் டீஸர் துவங்குகிறது. கொடிய அரக்க குணம் கொண்ட கும்பல் மகாராஜாவின் குழந்தையை கொள்வதற்கு பல்வேறு விதங்களில் முனைப்பு காட்டுகின்றனர். இதனை தடுக்க வேண்டி, மக்கள் தங்கள் கடவுளாகிய மூக்குத்தி அம்மனை அழைக்கின்றனர். அந்த நேரத்தில் ராணி தனது குழந்தையை காப்பாற்ற அம்மனுக்கு காணிக்கையாக தன்னையே தருகிறாள். அப்போது குழந்தை இருக்கும் இடத்தில் அம்மன் தோன்றி, தனது மடியில் குழந்தையை அமர வைத்து பாதுகாக்கிறாள்.

அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக அசுர சக்திக்கும் தெய்வ சக்திக்கும் இடையில் நடைபெறுகிற யுத்தமே திரைப்படம் என்று யூகிக்கக்கூடிய வகையில் டீஸர் வெளியாகியிருக்கிறது. முதன்முறையாக புராண கதைக்கு இசையமைத்திருக்கிறார் ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி.

மூக்குத்தி அம்மன் டீஸர் போஸ்டர்
மூக்குத்தி அம்மன் டீஸர் போஸ்டர் (Movie Poster)
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இந்தப் படத்தை வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் விக்னேஷ் சிவனின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளது. ‎மேலும் இந்தப் படத்தில் சினேகா, ரெஜினா கசாண்ட்ரா, ஊர்வசி, அபிநயா, இனியா, மைனா நந்தினி, யோகிபாபு, துனியா விஜய், ராமச்சந்திர ராஜு, அஜய் கோஷ், சிங்கம் புலி, விச்சு விஸ்வநாத் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ வெளியீட்டு தேதி

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் 6ஆம் தேதி ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.

தமிழில் மட்டுமின்றி, மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய 5 மொழிகளிலும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ வெளியாக உள்ளது.‎

TAGGED:

RISE OF MAHASAKTHI
MOOKUTHI AMMAN 2
NAYANTHARA
மூக்குத்தி அம்மன் 2
MOOKUTHI AMMAN 2 TEASER

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