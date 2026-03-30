அரசியல் கதையில் 'நட்டி' நட்ராஜ் - ’டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
’டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தில் எம்.எஸ்.பாஸ்கர், இளவரசு, தம்பி ராமையா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
Published : March 30, 2026 at 2:05 PM IST
சென்னை: நட்டி நட்ராஜ் நடிப்பில் வரும் 10ஆம் தேதி வெளியாகும் “டிஎன் 2026” படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
கே.ஆர்.ஜி. கண்ணன் ரவி குரூப் சார்பில் கண்ணன் ரவி மற்றும் தீபக் ரவி தயாரிப்பில், உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில், நட்டி நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் “டிஎன் 2026”. பரபரப்பான பொலிடிகல் காமெடி கமர்ஷியல் படமாக உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 10-ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக போஸ்டர் வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இந்த போஸ்டர் நட்டி நட்ராஜ் தலைமையில் பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்துவது போன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டர் இணையம் முழுவதும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கதைக்களம் கொண்ட திரைப்படம் என்பதால் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்படம் கவனம் பெற்றுள்ளது.
தம்பி ராமையா கதை எழுதியுள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு அவரது மகனும், நடிகருமான உமாபதி ராமையா திரைக்கதை அமைத்து இயக்கியுள்ளார். நட்டி நட்ராஜ் நாயகனாக நடித்துள்ள “TN 2026” திரைப்படத்தில் சிருத்தா ராவ், சாந்தினி தமிழரசன், யாஷிகா ஆனந்த் ஆகியோர் நாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். எம்.எஸ்.பாஸ்கர், இளவரசு, தம்பி ராமையா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மேலும் ரெடின் கிங்ஸ்லி, லொள்ளு சபா மாறன், பிக்பாஸ் முத்துக்குமரன், ஆதித்யா கதிர், சித்ரா லட்சுமணன், தலைவாசல் விஜய், வையாபுரி, வடிவுக்கரசி, விஜி சந்திரசேகர், ஸ்ரீஜா ரவி, இந்திரஜா ரோபோ சங்கர் ஆகிய நட்சத்திரங்களும் நடித்துள்ளனர். மேலும் சாண்டி, கேமியோ கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தின் அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்த நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபல ஒளிப்பதிவாளரான நட்டி நட்ராஜ், சதுரங்க வேட்டை திரைப்படம் மூலம் நடிகராக ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். அதன் பிறகு நம்ம வீட்டு பிள்ளை, கர்ணன், மகாராஜா ஆகிய படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். தற்போது நட்டி நட்ராஜ் பொலிடிகல் காமெடி கமர்ஷியல் படத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.