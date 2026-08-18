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36 வயதில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை ஹேடன் பனெட்டியர் மரணம் - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

'Nashville' என்ற சுயாதீன இசை ஆல்பத்திற்காக ஹேடன் பனெட்டியர் கோல்டன் குளோப் விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டார்

நடிகை ஹேடன் பனெட்டியர்
நடிகை ஹேடன் பனெட்டியர் (Instagram/ haydenpanettiere)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 12:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை ஹேடன் பனெட்டியர் (hayden panettiere) மாரடைப்பால் உயிரிழந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்கா ஊடகம் ஏபிசி செய்தி நிறுவனம் நடிகை ஹேடன் பனெட்டியர் உயிரிழந்ததை உறுதி செய்துள்ளது. ஆனால் உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குறித்து தகவல் வெளியாகவில்லை. இதுகுறித்து பனெட்டியர் தந்தை வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் அறிக்கையில், எங்கள் அன்பிற்குரிய ஹேடனின் திடீர் மரணச் செய்தியை மன வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

அவர் பெரும் ஒளியாகவும், இயற்கையின் ஆற்றலாகவும் திகழ்ந்தார். அவரை திரையில் ரசித்தவர்களுக்கு எல்லையற்ற அன்பையும், மகிழ்ச்சியையும் வழங்கினார். ஹைடனின் இழப்பை கடந்து வர எங்களது குடும்பத்தினருக்கு சில காலம் தேவைப்படுவதால் தனிப்பட்ட உரிமைக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஹேடன் பனெட்டியர் பிறந்த 11 மாத குழந்தையாக இருக்கும் போதே, பொம்மை விளம்பரத்தில் தோன்றினார். பின்னர், 1998ஆம் ஆண்டு தனது 9வது வயதில் ’A Bugs Life’ என்ற திரைப்படத்தில் டப்பிங் குரல் கொடுத்துள்ளார். பின்னர் கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் ’Remember the titans' என்ற திரைப்படத்திலும், 2004இல் ஒளிபரப்பான ’tiger cruise' என்ற தொடரிலும் நடித்தார்.

அதனைத்தொடர்ந்து பனெட்டியர் தனது 17வது வயதில் “Save the cheerleader, save the world” என்ற தொடரில் நடித்து பிரபலமானார். 'Nashville' என்ற சுயாதீன இசை ஆல்பத்திற்காக ஹைடன் பனெட்டியர் கோல்டன் குளோப் விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டார். இந்த ஆண்டு வெளியான 'Sleep walker' என்ற திரைப்படத்திலும் நடித்தார்.

குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி ஹாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக வலம் வந்த ஹேடன் பனெட்டியர், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு குத்துச்சண்டை சாம்பியனான விளாடிமிர் கிளிட்ச்கோவுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தார். இருவருக்கும் ஒரு மகன் உள்ள நிலையில், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு விளாடிமிர் கிளிட்ச்கோவை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வந்தார்.

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தொடர்ந்து ’This is Me: A Reckoning’ என்ற சுயசரிதை புத்தகத்தில் ஹைடன், பிரசவத்திற்கு பிறகான மன அழுத்தம் மற்றும் அதில் இருந்து மீண்டு வந்தது, அதனால் ஏற்பட்ட மதுப்பழக்கம் குறித்து பகிர்ந்துள்ளார். மேலும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தனியார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஹேடன், ”எனக்கு மதுப்பழக்கம் எங்கு முடிகிறது, மனச்சோர்வு எங்கு தொடங்குகிறது என தெரியவில்லை” என கூறியிருந்தார்.

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HAYDEN PANETTIERE DEATH
NASHVILLE ALBUM
நடிகை ஹேடன் பனெட்டியர்
ஹேடன் பனெட்டியர் மரணம்
ACTRESS HAYDEN PANETTIERE

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