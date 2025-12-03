'அகண்டா 2: தாண்டவம்' திரைப்படம் நமது கலாசாரத்தை உலகுக்கு எடுத்துரைக்கும் ஒரு யாகம் - நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா
எம்ஜிஆர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட்டவர் தன்னுடைய தந்தை என நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 3, 2025 at 7:39 PM IST
சென்னை: ''அகண்டா 2: தாண்டவம்'' திரைப்படம் நமது கலாசாரத்தை உலகுக்கு எடுத்துரைக்கும் ஒரு யாகம் என்றும், நமது சக்தியை தூண்டும் தாண்டவம் என்றும் நடிகர் நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா கூறினார்.
நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா, போயபாடி ஶ்ரீனு இயக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டு, எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஆன்மீக - ஆக்சன் திரைப்படம் 'அகண்டா 2: தாண்டவம்'. வரும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாக உள்ள இப்படத்தை அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக சென்னை சாலிகிராமத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா, போயபாடி ஶ்ரீனு, விஜி சந்திர சேகர் மற்றும் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
'சிவாஜி இல்லாமல் போய்விட்டாரே..' - ஒய்.ஜி.மகேந்திரன்
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒய்.ஜி.மகேந்திரன் பேசுகையில், ''என்டிஆர் படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை இருந்தது. இருந்த போதிலும் அது என்னால் முடியவில்லை. பெருமாளுடன் நடிப்பதற்கு எனக்கு கொடுப்பினை இல்லை. இருந்தபோதிலும் அவரது மகனாக இருக்கக்கூடிய சிவனாக நடித்திருக்க கூடிய பாலையாவுடன் நடித்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. ரஷ்யாவில் உள்ள ஜார்ஜியாவில் மைனஸ் 7 டிகிரி செல்சியஸில் வெறும் துண்டு மட்டுமே அணிந்து நடித்திருக்கிறார். அவருடைய அர்ப்பணிப்பு படத்தில் மிகப்பெரியது.
இந்த படம் தெலுங்கு படம் கிடையாது. இது நிச்சயமாக இந்திய திரைப்படம். இந்தியர்கள் அனைவரும் பார்க்க வேண்டும். படத்தில் ஒரு பாடலை பாடகர் சங்கர் மகாதேவன் உயிருள்ள சமஸ்கிருத பாஷையில் பாடியிருக்கின்றார். இது வெறும் பக்தி திரைப்படம் கிடையாது. பக்கா கமர்சியல் திரைப்படம். இரண்டு நாட்கள் கழித்து திரைப்படம் திரையரங்கில் வரும். நிச்சயம் 100 நாட்கள் ஓட வேண்டும். மேலும் தமிழில் திருவிளையாடல் திரைப்படத்தில் சிவாஜி கணேசன் சிவனாக நடித்து இருப்பார். இந்த படத்தில் பாலையா சிவனாக நடித்திருக்கிறார். இதில், எனக்கு ஒரு வருத்தம். பாலையா நடித்திருப்பதை நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் பார்க்க முடியவில்லை என்கிற வருத்தம் எனக்குள் இருக்கிறது'' என்றார்.
'வெட்டவெளியில் செருப்பு கூட இல்லாமல் நடித்தார்' - நடிகை விஜி சந்திர சேகர்
நடிகை விஜி சந்திர சேகர் பேசுகையில், ''இன்றைக்கு என்னுடைய படப்பிடிப்பை ரத்து செய்து விட்டு இங்கு வந்திருக்கிறேன். நான் இந்த படத்தில் 2, 3 காட்சிகளில் நடித்து இருக்கின்றேன். இருப்பினும் படம் முழுக்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வெட்ட வெளியில் செருப்பு கூட இல்லாமல் நடித்து இருக்கிறார் பாலையா. அவரை பார்த்து புதிய நடிகர்கள் கற்று கொள்ள வேண்டும். அகண்டா 3 தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் பாலையா மற்றும் தமிழ் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி ஆகியோர் இணைந்து நடிக்க நமது போயபாடி ஶ்ரீனு இயக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பமாக உள்ளது'' என்றார்.
'தேசம், தர்மம் சேர்ந்தது இந்த படம்' - இயக்குநர் போயபாடி ஶ்ரீனு
இயக்குநர் போயபாடி ஶ்ரீனு பேசுகையில், ''அகண்டா ஒரு மொழி படம் இல்லை. இது இந்திய திரைபடம். தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் அனைவரும் சகோதர எண்ணம் கொண்டவர்கள். தேசம், தர்மம் சேர்ந்தது இந்த படம். இதனை அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் பார்த்து வெற்றியடைய செய்ய வேண்டும்'' என்றார்.
'சென்னை எனக்கு ஜென்ம பூமி' நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா
நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா பேசுகையில், ''நான் பிறந்தது சென்னை தான். என்னுடைய உயிருக்கும் மேலான தமிழ் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம். சென்னை எனக்கு ஜென்ம பூமி. என்னுடைய அப்பாவின் வாழ்க்கை இங்கு தான் ஆரம்பித்தது. எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன் ஆகியோருடன் நெருங்கிய நட்பு என்னுடைய அப்பா கொண்டிருந்தார். எம்ஜிஆர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட்டவர் என்னுடைய அப்பா. அந்த வகையில் எனக்கும், தமிழக மக்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது.
அகண்டா 1 கோவிட் காலமான 2021 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. சூப்பர் ஹிட் ஆனது. இந்த படத்தின் இயக்குநருடன் எனக்கு, இது நான்காவது திரைப்படம். நானும் இயக்குநரிடம் பெரிதாக விவாதிக்க மாட்டேன். ஒருமுறை கதையை தேர்வு செய்து முடிவெடுத்துவிட்டால் அவ்வளவு தான். அடுத்தடுத்து படம் விரைவாக நடக்கும். இந்த திரைப்படத்தை 130 நாட்களில் எடுத்து முடித்திருக்கிறோம். தெய்வ சக்தி இல்லாம இதெல்லாம் நடக்காது. ‘அகண்ட தாண்டவம்’ திரைப்படம் நமது கலாசாரத்தை உலகத்திற்கு எடுத்துரைக்க செய்யும் ஒரு யாகம். நமது சக்தியை தூண்டும் தாண்டவம். இந்த படத்தைப் பார்த்தால் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு தெரிய வரும்.
இந்த படம் நமது இந்து தர்மத்தை பற்றி உலகத்திற்கு சொல்ல இருக்கக்கூடிய படம். இயந்திரமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும். நிச்சயமாக இந்த படத்தின் மூலமாக நமது கலாச்சாரம் திரைப்படம் பார்ப்பவர்களுக்கு புரியும். சினிமாவில் நான் 50 ஆண்டுகளாக கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறேன். இது எனக்கு கடவுளும், என்னுடைய அப்பாவும் கொடுத்த வரம். திரைப்படமானது டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி உலகெங்கும் வெளியாக உள்ளது. அனைவரும் அதை பார்த்து வெற்றியடைய செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்.'' என்றார்.