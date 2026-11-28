சூர்யாவின் ’சீன்’ திரைப்படம் ஓடிய திரையரங்கில் சர்ச்சை - மாநகராட்சி அதிகாரிகள் புரொஜக்டரை தூக்கிச் சென்றதால் பரபரப்பு
நாகர்கோவிலில் உள்ள திரையரங்கம் தற்போது வரை ரூபாய் 14 லட்சம் வரை வரித் தொகை கட்டாமல் இருந்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 28, 2026 at 4:20 PM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவிலில் உள்ள திரையரங்கில் ’சீன்’ திரைப்படம் ஓடிக் கொண்டிருந்த நிலையில், வரி செலுத்தாததால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் புரொஜக்டரை ஜப்தி செய்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாகர்கோவில் மாநகராட்சிக்கு வரித் தொகையை சரி வர செலுத்தாத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாகர்கோவில் ஒழுகினசேரி பகுதியில் உள்ள வள்ளி திரையரங்கம், நீண்ட காலமாக வரித் தொகையை செலுத்தாமல் இருந்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்காக கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த திரையரங்கத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி, சீல் வைக்க நாகர்கோவில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முற்பட்டனர். அப்போது திரையரங்க நிர்வாகம், விரைவில் பணத்தை கட்டி விடுவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
’சீன்’ திரைப்படம் ஓடிய திரையரங்கை ஜப்தி செய்த அரசு அதிகாரிகள் #SceneMovie | #cinematheatre | #Nagercoil | #GovernmentOfficialsSeize | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/3Gs2W34EmV— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 28, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையின் தற்போது வரை ரூபாய் 14 லட்சம் வரை வரித் தொகை கட்டாமல் இருந்து வந்துள்ளதால், நாகர்கோவில் மாநகராட்சி ஆணையர் ஐஸ்வர்யா உத்தரவின் பேரில், அதிகாரிகள் இன்று திரையரங்கை ஜப்தி செய்யும் நடவடிக்கைக்காக அங்கு சென்றனர்.
அப்போது திரையரங்கில் நடிகர் சூர்யா நடித்த ’சீன்’ திரைப்படம் ஓடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது அதிகாரிகள் உள்ளே புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், படம் பார்த்துக் கொண்டு இருந்தவர்களை வெளியேற்றி படத்தை நிறுத்தினர். பின்னர் புரொஜெக்டர் உள்ளிட்ட பொருட்களை அதிகாரிகள், ஜப்தி செய்து எடுத்துச் சென்றனர்.
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மேலும் அந்த திரையரங்கில், படம் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள், பணம் கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்து படத்தை முழுமையாக பார்க்க முடியவில்லை எனக் கூறி, வேதனையுடன் திருப்பி சென்றனர். ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லேன், ஆனந்த்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘சீன்’. இந்த படத்திற்கு சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார்.
சூர்யா நடிப்பில் இந்த ஆண்டு மூன்றாவது படமாக சீன் வெளியான நிலையில், பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. இதுவரை சீன் திரைப்படம் 260 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடி வருகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் சீன் திரைப்படம் 170 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.