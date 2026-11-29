நா.முத்துக்குமார் மகன் ஆதவன் முத்துக்குமார் பாடலாசிரியராக அறிமுகம்! யுவன் இசையில் அதிர வைக்கும் கூட்டணி
ஒரு காலத்தில் யுவனின் இசைக்கு நா.முத்துக்குமார் தனது வரிகளால் உயிர் கொடுத்தார். இன்று அதே யுவனின் இசையில், நா.முத்துக்குமாரின் மகன் ஆதவன் தனது முதல் பாடல்களை எழுதுவது உணர்வுப்பூர்வமான ஒரு தருணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 29, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: மறைந்த பாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமாரின் மகன் ஆதவன் முத்துக்குமார், யுவன்சங்கர் ராஜாஸ் இசையில் உருவாகி வரும் 'ராஜா ப்ளேலிஸ்ட்' திரைப்படத்தில் பாடலாசிரியராக அறிமுகமாக உள்ளார்.
திரையுலகில் சில கலைஞர்களின் கூட்டணி வெறும் திரைப்படங்களோடு முடிந்துவிடுவதில்லை; காலம் கடந்தும் ரசிகர்களின் மனங்களில் நீங்கா இடம்பிடிக்கும். அப்படிப்பட்ட ஓர் அற்புதமான கூட்டணிதான் இசையமைப்பாளர் யுவன் ஷங்கர் ராஜாவும், மறைந்த பாடலாசிரியர் நா. முத்துக்குமாரும் இணைந்து உருவாக்கிய இசைப் பயணம்.
2001-ம் ஆண்டு வெளியான 'நந்தா' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'ஓராயிரம் யானை' பாடலில் தொடங்கிய இவர்களது பயணம், 75-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள், 400-க்கும் அதிகமான பாடல்கள் என 16 ஆண்டுகள் தொடர்ந்தது.
மென்மையான காதல் பாடல்கள் முதல் மனதை ஊடுருவும் உணர்வுப்பூர்வமான பாடல்கள் வரை, யுவனின் இசையும், நா.முத்துக்குமாரின் வரிகளும் இணைந்து தமிழ் ரசிகர்களுக்கு எண்ணற்ற இசை நினைவுகளைப் பரிசளித்தன.
இவர்கள் இணைந்த கடைசித் திரைப்படம் 'தரமணி'. இந்நிலையில், இந்த அழகான இசைப் பாரம்பரியத்தின் அடுத்த அத்தியாயமாக, நா. முத்துக்குமாரின் மகன் ஆதவன் முத்துக்குமார், யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் இசையில் உருவாகும் 'ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்' (Raja's Playlist) திரைப்படத்திற்காக ஒரு பாடலை எழுதி பாடலாசிரியராகத் தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்குகிறார்.
ஒரு காலத்தில் யுவனின் இசைக்கு நா.முத்துக்குமார் தனது வரிகளால் உயிர் கொடுத்தார். இன்று அதே யுவனின் இசையில், நா.முத்துக்குமாரின் மகன் ஆதவன் தனது முதல் பாடல்களை எழுதுவது உணர்வுப்பூர்வமான ஒரு தருணமாக அமைந்துள்ளது.
இது ஒரு பாடலாசிரியரின் அறிமுகம் மட்டுமல்ல, இசையால் இணைந்த ஒரு கலைக் கூட்டணியின் அடுத்த தலைமுறைப் பயணமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
'ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்' திரைப்படத்தை ரமணன் பாலகங்காதரன், எலிபன்ட்டைன் எக்ஸ் (Elephantine X) நிறுவனத்தின் சார்பில் தயாரிக்கிறார். சுஜித் என். சுப்ரமணியம் இப்படத்தை இயக்குகிறார்.
கிரியேட்டிவ் தயாரிப்பாளராக சுதா கொங்கரா பணியாற்றுகிறார். வெங்கட் பிரபு கதையை எழுதியுள்ளார்.இப்படத்தில் ஜெயன், சோனா ஒலிக்கல், வாகை சந்திரசேகர், குரு சோமசுந்தரம், பிபியன், ரோஜு மற்றும் ஆர்யா லட்சுமி ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.
யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் இசையும், ஆதவன் முத்துக்குமாரின் புதிய வரிகளும் இணையும் 'ராஜா'ஸ் பிளேலிஸ்ட்', தமிழ் திரையிசையில் ஒரு சிறப்பான இசைப் பயணத்தின் தொடக்கமாக அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.